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Traktörün altında can verdi! Korkunç ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 13:53 | Son Güncelleme

Denizli'deki Çal ilçesi Alfaklar Mahallesi'nde meydana gelen kaza hafızalara kazınacak görüntülere neden oldu. Korkunç kaza, traktörle tarlasını sürerken direksiyon kontrolünü yitiren Habip Batu, traktörün devrilmesiyle altında kalarak sıkışarak can verdi.

Sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verilmesiyle hareketlilik yaşanan bölgede yapılan kontroller sırasında Habip Batu'nun hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Direksiyon kontrolünü kaybetti

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Çal'ın kırsal Alfaklar Mahallesi Sakızlı mevkisinde meydana geldi. Tarlasını süren Habip Batu, bir süre sonra evine dönmek üzere, 20 ND 402 plakalı traktörüyle yola çıktı.
Batu, tarlalar arasından geçen yolda, direksiyon kontrolünü yitirince traktör devrildi. Batu, traktörün altında kalırken, kazayı gören köylüler ise sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekibi, Batu'yu sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Habip Batu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Batu'nun cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
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Denizli traktör

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