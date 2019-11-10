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Traktörün altında kalan sürücünün feci ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 13:13 | Son Güncelleme

Bilecik’te kullandığı traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.Alınana bilgilere göre, Söğüt ilçesine bağlı Küre köyünde 26 AC 806 plakalı traktörü ile köye 2,5 kilometre uzaklıktaki tarlasına giden Nizamettin Tunçer (56), aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Traktörün altında kalan sürücünün feci ölümü

Bilecik’te kullandığı traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınana bilgilere göre, Söğüt ilçesine bağlı Küre köyünde 26 AC 806 plakalı traktörü ile köye 2,5 kilometre uzaklıktaki tarlasına giden Nizamettin Tunçer (56), aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrilirken, sürücü altında kalarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından AFAD ekiplerince aracın altından çıkartılan Tunçer’in cenazesi, Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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