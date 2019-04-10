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Traktörüyle derenin ortasında kalan genci AFAD kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 08:47 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Aziziye ilçesinde, traktörüyle dereyi geçerken suyun ortasında kalan genci, Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri kurtardı.

Traktörüyle derenin ortasında kalan genci AFAD kurtardı

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Aziziye ilçesinde, traktörüyle dereyi geçerken suyun ortasında kalan genci, Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri kurtardı.
Aziziye'nin Sakalıkesik Mahallesi'nde yaşayan Muhammed Emin Karadağ (17), traktörle tarlada çalışmaya gitti. Muhammed Emin Karadağ, eriyen kar nedeniyle suyu yükselen dereden geçmek istedi. Bir süre ilerleyen Karadağ'ın kullandığı traktör, suya gömüldü. Büyük bir bölümü suda gömülen traktörün üzerinde kalmayı başaran Karadağ, cep telefonuyla ailesini aradı. Karadağ'ın ailesinin Erzurum Kriz Merkezi'ni araması üzerine AFAD ekipleri bölgeye gönderildi. Kısa sürede yaklaşık 20 kilometre mesafedeki olay yerine ulaşan AFAD ekipleri, yanlarında getirdikleri botla suya girerek traktör üzerinde bekleyen gence ulaştı. Can yeleği giydirilen Muhammed Emin Karadağ, botla kıyıya çıkarıldı.
Dere ortasındaki genci kurtaran AFAD ekipleri, traktör için de çalışma yaptı. Ekiplerin halat bağladıkları traktör çekilerek dere kenarına alındı.

FOTOĞRAFLI

Traktörüyle derenin ortasında kalan genci AFAD kurtardıTraktörüyle derenin ortasında kalan genci AFAD kurtardıTraktörüyle derenin ortasında kalan genci AFAD kurtardıTraktörüyle derenin ortasında kalan genci AFAD kurtardı

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