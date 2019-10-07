Trakya Üniversitesinden teknolojiye köprü

Trakya Üniversitesi bünyesinde bulunan Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi, düzenlenen törenle yeni binasında hizmete açıldı. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “’Bir fikrim var’ diyecek kişilerin ilk durağı burası olacak” dedi.

Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Menza Binası’nda, yeni yerine taşınan Trakya Üniversitesi bünyesinde bulunan Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin açılışı törenle yapıldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Değerli hocalarım çok üstün bir gayretle çalışarak önce buranın mevzuatını ve nasıl çalışacağını hazırladılar. Sonra bu kurulum başlandı ve ona güzel bir yer gerekiyordu. Burayı revize ederek, onlara göre düzenleyerek, oluşturduk. Daha önce kurulmuş bu merkezimizin yeni binasını bu şekilde açmış oluyoruz” dedi.

“’Bir fikrim var’ diyecek kişilerin ilk durağı burası olacak”

Rektör Tabakoğlu, merkezin işleyişi ve faaliyetleri ile ilgili de bilgi vererek, “Burası ne işe yarayacak? Üniversitemizde ‘bir fikrim var, AR-GE geliştireceğim, proje yazmak istiyorum, çok kendi başıma halledemiyorum, nereden yardım alırım’ diyecek kişilerin başvuracağı ilk nokta burası olacak” diye konuştu.