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Trakya'da kar ve fırtına etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 11:48 | Son Güncelleme

  Trakya, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.

Trakya, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kırklareli'nin yüksek kesimleri ile Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı etkili olurken, şiddetli fırtına Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçesinde etkili oldu, bazı evlerin çatıları uçtu.
Balkanlar üzerinden gelen kar, soğuk hava ve şiddetli fırtına Trakya'yı etkisi altına aldı. Kırklareli ve Tekirdağ'da hava sıcaklığı eksi 1, Edirne'de 1 dereceye düştü. Kar yağışı Kırklareli'nin yüksek kesimleri Demirköy, Kofçaz ve Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı kesimlerinde etkili oldu. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde
ÇATILAR UÇTU, EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL
Hafif kar yağışının bulunduğu Tekirdağ'da ise şiddetli fırtına etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. deniz ulaşımı durdu. Tekirdağ Ceynak limanından, Avşa, Karabiga ve Marmara adalarına sefer yapan arabalı feribot seferleri durduruldu. Balıkçı tekneleri ise marinaya sığındı. Sahilde ise şiddetli fırtına nedeni ile büyük dalgalar oluştu.
Çorlu ilçesinde hızı zaman zaman saatte 80 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Çorlu Havalimanı'nda yapılması planan eğitim uçuşları iptal edildi. İlçede fırtına bazı yön levhaları ile çöp konteynerlerini devirdi. Marmara Ereğlisi ilçesinde ise fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ise fırtına bir binanın çatısını uçurdu. Kızılpınar Mahallesi'nde 6 katlı binanın uçan çatısı karşı apartmanının üçüncü katındaki Müslüm Özel'e ait dairenin penceresine isabet edip kırılmasına neden oldu. Çatı uçması nedeniyle ekipleri cadde üzerinde önlem alarak, trafiği durdurdu.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ise etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı ise 10 santime ulaştı. Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesi karayolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
KEŞAN'DA KAR YAĞIŞI
Edirne'de hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşerken, rüzgar etkili oldu. Kent merkezinde hafif kar yağışı yaşanırken, Keşan ilçesinde ise kar etkili oldu. Keşan'da hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşerken, ilçe merkezinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle bazı kişiler şemsiyeyle dışarı çıkarken, çocuklar kar topu oynadı. Trafikteki sürücüler ise kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Keşan Belediyesi ekipleri, karın yoğun olduğu bölgelerde küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Keşan-Gelibolu karayolu Korudağ mevkiinde ise tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri yolun açık tutulması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Keşan'da Cumartesi günleri açılan halk pazarı ise yoğun kar yağışı nedeniyle kurulamadı.
MİNİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi. Keşan'dan, Malkara yönüne giden ve içerisinde yolcu bulunmayan Ersin Mutlu yönetimindeki 67 LT 689 plakalı minibüs, yolun ikinci kilometresinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, şarampole devrildi. Kazada yaralanan Mutlu, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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ÇORLU
Devrilen tezgahlardan görüntü
Denize açılamayan balıkçı teknelerinden görüntü
Çorlu havaalanı tabelası

KEŞAN
Karda ilerleyen araçlar
Karda yürüyen yayalar
İlerlemekte güçlük çeken araçlar
Karla kaplı araçlar
Detaylar

ÇERKEZKÖY
Uçan çatıdan detaylar
Çatının hasar verdiği apartman
Yere düşen çatı parçaları
Alınan önlemler
Detaylar

EDİRNE
Soğuk ve fırtına
Soğuk havada caddede yürüyenler
Rüzgardan korunmaya çalışanlar
Hafif kar yağışı
Kentten detaylar

TEKİRDAĞ
Arabaların üzerindeki karlar
Denizde oluşan dalgalar
Limanda bekleyen feribotlar
Marinadaki balıkçı tekneleleri
Kar yağışı detaylar
Yürümekte zorlanan vatandaş

SARAY
Kar yağışı
İlçe merkezinden detaylar
Yolda kalan araçlar
Araçların başındakiler
Kar yağışı ve detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Ünsal YÜCEL-Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN-Şaban KARDEŞ-Şenol AKSOY/EDİRNE,TEKİRDAĞ,(DHA)-

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