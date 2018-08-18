Trakya'dan İstanbul'a kurbanlık sevkıyatı

KIRKLARELİ (AA) - İstanbul'un kurbanlık ihtiyacının önemli bir kısmını karşılan Trakya'dan, hayvan sevkıyatları sürüyor.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da besiciler kurban için özenle yetiştirdikleri küçük ve büyükbaş hayvanlarını kamyonlara yükleyerek Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne getiriyor.

Kurbanlıklar, veteriner kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul'a götürülüyor.

Istranca Dağlarının eteklerinde yetiştirdiği kurbanlıkları İstanbul'a götürmek amacıyla kamyona yükleyen Mümin Maldır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl büyük umutlarla İstanbul'un yolunu tuttuklarını söyledi.

Trakya besicisinin ilk tercihinin İstanbul olduğunu belirten Maldır, İstanbul'da büyük bir pazar olduğunu dile getirdi.

60 kurbanlığı ile yola çıktığını anlatan Maldır, "Biz Trakya'da özellikle kıvırcık cinsi kurbanlık yetiştirdiğimizden alıcısı da çok oluyor. Çünkü kıvırcığın etindeki aroma damaklarda ayrı bir lezzet bırakıyor. İstanbullular da bunun lezzetini bildiği için Trakya'da yetişen kurbanlıkları tercih ediyor." diye konuştu.