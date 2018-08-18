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Trakya'dan İstanbul'a kurbanlık sevkıyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 09:36 | Son Güncelleme

İstanbul'un kurbanlık ihtiyacının önemli bir kısmını karşılan Trakya'dan, hayvan sevkıyatları devam ediyor

KIRKLARELİ (AA) - İstanbul'un kurbanlık ihtiyacının önemli bir kısmını karşılan Trakya'dan, hayvan sevkıyatları sürüyor.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da besiciler kurban için özenle yetiştirdikleri küçük ve büyükbaş hayvanlarını kamyonlara yükleyerek Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne getiriyor.

Kurbanlıklar, veteriner kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul'a götürülüyor.

Istranca Dağlarının eteklerinde yetiştirdiği kurbanlıkları İstanbul'a götürmek amacıyla kamyona yükleyen Mümin Maldır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl büyük umutlarla İstanbul'un yolunu tuttuklarını söyledi.

Trakya besicisinin ilk tercihinin İstanbul olduğunu belirten Maldır, İstanbul'da büyük bir pazar olduğunu dile getirdi.

60 kurbanlığı ile yola çıktığını anlatan Maldır, "Biz Trakya'da özellikle kıvırcık cinsi kurbanlık yetiştirdiğimizden alıcısı da çok oluyor. Çünkü kıvırcığın etindeki aroma damaklarda ayrı bir lezzet bırakıyor. İstanbullular da bunun lezzetini bildiği için Trakya'da yetişen kurbanlıkları tercih ediyor." diye konuştu.

- "Yaklaşık 120 bin kurbanlık İstanbul'a gönderildi"

Kırklareli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Oral ise Trakya'dan bu yıl yaklaşık 120 bin kurbanlığın İstanbul'a gönderildiğini bildirdi.

Bayrama sayılı günler kala hareketliliğinde arttığına dikkati çeken Oral, İstanbul'un kurbanlık ihtiyacının büyük bir kısmının Trakya'dan karşılandığını aktardı.

Besicilerin kurbanlıklarını özenle yetiştirdiğini anlatan Oral, şöyle devam etti:

"Kurban hareketliliğimiz bugün itibarıyla başlamış bulunuyor. İstanbul'un Anadolu Yakası'na götürülen kurbanlıklar bir daha Trakya'ya dönemeyecek. Besicilerimiz de bu konuya hassas davranmalılar. İstanbul'un Avrupa Yakası'na giden kurbanlıklar ise veteriner kontrolünün ardından izinle dönebilecek. Biz bu yıl özellikle damızlık dişi hayvanların kesilmesinin önüne geçmek için çaba harcıyoruz. "

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Anahtar Kelimeler:
Hayvan kamyon Trakya

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