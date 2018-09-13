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Trakya'nın asırlık eğlencesi "Pavli" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 17:07 | Son Güncelleme

Sultan II. Abdülhamid'in fermanı ile bölge halkının birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla 1910 yılında Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde düzenlenen Pavli Panayırı, törenle başladı - Kırklareli Valisi Osman Bilgin: "İnsanlar ve toplumlar gelenekleriyle yaşarlar. Geleneklerinden kopan toplumlar, köklerinden kopmuş ağaçlara benzer"

KIRKLARELİ (AA) - Sultan II. Abdülhamid'in fermanı ile bölge halkının birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla 1910 yılından bu yana Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde düzenlenen bölgede "Pavli" olarak bilinen Pehlivanköy Sonbahar Hayvan ve Emtia Panayırı törenle başladı.

Zübeyde Hanım Meydanı'nda sağanak nedeniyle yarıda kesilen program panayır alanında devam etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, burada yaptığı konuşmada panayırın 109 yıllık büyük bir gelenek olduğunu söyledi.

Tarihe tanıklık eden panayırın görülmeye değer olduğunu vurgulayan Bilgin, "İnsanlar ve toplumlar gelenekleriyle yaşarlar. Geleneklerinden kopan toplumlar, köklerinden kopmuş ağaçlara benzer. Gelenekleri yaşatmamız, çok önemli. Ben emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da panayırın Osmanlı'dan bu yana kurulan bir panayır olduğunu aktardı.

Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel ise varlığını koruyan ve Trakya'nın tek ayakta kalma özelliğini taşıyan Pavli Panayırının yarım asrı aşkın süredir ilk günkü heyecanıyla kutlandığına dikkati çekti.

Konuşmaların ardından panayırın açılış kurdelesi kesildi. Programda panayıra 40 yılı aşkın süredir katılan esnafa plaket verildi.

Vali Bilgin ve beraberindekiler daha sonra panayır alanını gezdi.

Halk arasında "Sonbahar panayırı" ve "Pomak bayramı" diye de bilinen panayır alanına traktör römorkları ile gelen vatandaşlar burada konaklıyor. Yöre halkı yıl boyunca hazırladıkları yöresel yiyecekler ve giyim eşyalarını panayır alanında satışa sunarken, gece saatlerinde ise eğleniyor.

Büyük bir alanda kurulan lunapark ve farklı ürünlerin satıldığı tezgahları gezip çeşitli eğlencelere katılanlar, bir asırlık etkinliğe tanıklık ediyor.

Panayır 16 Eylül Pazar günü sona erecek.

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