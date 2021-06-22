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Tramvay durağında uyuşturucu krizine giren şahıs polisi harekete geçirdi

22.06.2021 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Taksim’de tramvay durağında bir kişi uyuşturucu krizine girdikten sonra bayıldı. Polis ekiplerini harekete geçiren şahsa ilk müdahaleyi oradan geçen Suriyeli bir doktor yaptı.

Tramvay durağında uyuşturucu krizine giren şahıs polisi harekete geçirdi

Olay, saat 17.30’da Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim Meydanı’nda bulunan tramvay durağında meydana geldi.

VATANDAŞLAR EKİPLERE HABER VERDİ

İddiaya göre, uyuşturucu krizine giren kimliği belirsiz şahıs, durakta bayıldı. Tramvay durağında sırt üstü hareketsiz şekilde yatan şahsı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine ihbar etti.

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SURİYE UYRUKLU BİR DOKTOR MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, krize giren şahsın nabzını kontrol etti. Ekipler şahısla ilgilenirken durumu gören Suriye uyruklu bir doktor, şahsın madde alıp krize girdiğini tespit etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri krize giren şahsa bulunduğu yerde müdahalede bulundu. Uyuşturucu krizine giren şahıs ambulans ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. (İHA)


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