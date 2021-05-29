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Tramvay yolunda kaza! Seferler aksadı, yolcular yürüdü

29.05.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Topkapı'da, tramvay yolunda meydana gelen kaza sonrası, yolcular tramvaydan inip yürüyerek devam etti. Kaza nedeniyle seferler de aksadı.

Tramvay yolunda kaza! Seferler aksadı, yolcular yürüdü

Kaza 16.00 sıralarında, Topkapı Kavşağı girişinde meydana geldi. Topkapı yönünde ilerleyen kapalı kasa minibüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan otomobil, ışık direğine çarptıktan sonra, tramvay yoluna girdi. Kaza sonrası tramvay seferleri Kabataş yönünde kısa süreliğine dururken, seferler tek şeritten devam etti.

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Kaza nedeniyle ilerlemeyen tramvayda bulunan yolcular, inerek bir sonraki durağa kadar yürüdü. Yola giren otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

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DHA

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