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  4. Tramvayda ortalık karıştı! İki yolcu arasında tartışma çıktı, çevik kuvvet ekipleri geldi

Tramvayda ortalık karıştı! İki yolcu arasında tartışma çıktı, çevik kuvvet ekipleri geldi

04.09.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da tramvayda inip binme sırasında bebek arabalı kadın yolcu ile bir erkek yolcu arasında gerginlik yaşanıp tartışma çıktı. Tartışma sonrası itiş kakış yaşandı. Olaya tramvayda bulunan yolcular ve çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

Samsun’daki Cumhuriyet Meydanı İstasyonu’nda meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, istasyonda yolcuların inip binmesi sırasında çocuk arabalı bir kadın yolcu ile erkek yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası itiş kakış yaşandı. Olaya ilk önce tramvayda bulunan yolcular müdahale ederken, çevik kuvvet ekipleri de müdahalede bulunarak tarafları ayırdı.

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FİZİKİ MÜDAHALE İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU

Kadın, kendisine fiziki müdahalede bulunduğunu iddia ettiği şahıstan şikayetçi oldu. Çevik kuvvet ekipleri aralarında gerginlik olan yolcuları ifadelerini almak üzere tramvaydan indirdi.
Tramvay yaşanan gerginliğin ardından seferine Atakum istikametine doğru devam etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun tartışma tramvay gerginlik
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