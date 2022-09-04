Tramvayda ortalık karıştı! İki yolcu arasında tartışma çıktı, çevik kuvvet ekipleri geldi

Samsun’daki Cumhuriyet Meydanı İstasyonu’nda meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, istasyonda yolcuların inip binmesi sırasında çocuk arabalı bir kadın yolcu ile erkek yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası itiş kakış yaşandı. Olaya ilk önce tramvayda bulunan yolcular müdahale ederken, çevik kuvvet ekipleri de müdahalede bulunarak tarafları ayırdı.

FİZİKİ MÜDAHALE İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU

Kadın, kendisine fiziki müdahalede bulunduğunu iddia ettiği şahıstan şikayetçi oldu. Çevik kuvvet ekipleri aralarında gerginlik olan yolcuları ifadelerini almak üzere tramvaydan indirdi.

Tramvay yaşanan gerginliğin ardından seferine Atakum istikametine doğru devam etti.

(İHA)

