Trans bireye randevu verdirdiği babasını kardeşine öldürten ağabey yakalandı

ADANA, (DHA)- ADANA'da annesiyle birlikte takip ettikleri babaları Ramazan T.'yi (56) gittiği trans birey Ercan Z.'nin (54) evinde kardeşine bıçaklatarak öldürttüğü iddiasıyla aranan Hakan T. yakalandı. Olaydan sonra gözaltına alınan anne Saliha T. adli kontolle serbest bırakılırken, cinayette bıçağı kullanan Mehmet T. ve trans birey Ercan Z. tutuklanmıştı. Olay, Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde 9 Ağustos'ta meydana geldi. Hakan T. (32), kardeşi Mehmet T.(25) ve annesi Saliha T.(52) ile birlikte babaları Ramazan T.'yi takip etti. 2 kardeş ve anneleri, Ramazan T.'nin girdiği trans birey Ercan Z.'nin evine baskın yaptı. Mehmet T., çıplak halde gördüğü babasını bıçaklayarak öldürdü. Hakan T., Mehmet T. ve anne Saliha T. kaçarken, ihbar üzerine eve gelen polisler, trans birey Ercan Z.'yi gözaltına aldı. Cinayet Büro ekipleri, Mehmet T. ve annesi SalihaT.'yi saklandıkları yerde yakalayarak, gözaltına aldı.Trans birey Ercan Z. sorgusunda bir süre önce Hakan T. ile arkadaş olduğunu söyleyerek, "Hakan bana, tanıdığı olan bir adamın kadınlara çok düşkün biri olduğunu ve eşini sürekli aldattığını söyledi. Babası olduğunu bilmediğim Ramazan T.'nin numarasını verip, buluşma ayarlamamı ardından eve geleceklerini ve baskın yapacaklarını anlattı. Bu olaydan sonra eşinin bu kişiden boşanacağını belirterek, benden yardım istedi" dedi. Gözaltına alınan anne Saliha T. de "Hakan o gece eve geldi. Babasının yine bir kadının evinde olduğunu söyledi. Zaten beni aldattığını biliyordum. Son kez gözümle görmek istedim. Baskın yapacağımız eve giderken yoldan odun aldım. Eve geldik, kapı açıldığında kadın sandığım Ercan Z.'yi yarı çıplak eşimi de çıplak gördüm. Ona odunla vurdum, ağlayınca oğlum Mehmet babasını bıçakladı" diye konuştu. Saliha T., kocasını öldürmek istemediklerini, onun yüzüne tükürmek için eve gittiğini ancak bir anda oğlunun kocasını bıçakladığını belirterek, "Çok pişmanım, oğlum cezaevine gidecek. Ben böyle olsun istememiştim, o beni aldattığı için sinirlenmiştim ama ölmesini de istemiyordum" dedi. Olayın ardından şüphelilerden Mehmet T. ve Ercan Z. tutuklanırken, Saliha T. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Buluşmayı planlayan Hakan T. de dün polis ekiplerince Seyhan ilçesinde gizlendiği adreste yakalandı. Hakan T. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

