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Trans bireyi günlük kiralık dairede rehin alıp başına silah dayadı! İstanbul'da sabaha karşı hareketli anlar

10.11.2023 12:20 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da sabaha karşı patlak veren 'rehine' hareketliliğinde ortalık fena karıştı. N. A. isimli kişi, E. K. isimli trans bireyi rehin alıp başına silah dayadı. E. K. bir yolunu bulup ihbarda bulundu ve olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Ekipler kapıyı çaldı ancak cevap alamadı. Bunun üzerine devreye koçbaşı girdi. Sabaha karşı yaşanan olayın hareketli anları kameraya da yansıdı!

Trans bireyi günlük kiralık dairede rehin alıp başına silah dayadı! İstanbul'da sabaha karşı hareketli anlar

Mega kentte sokaklar bugün de daha şafak sökmeden hareketliydi. Beyoğlu'nda Silah zoruyla rehin alındığını iddia eden trans birey E. K.'nin ihbarda bulunması üzerine polisler operasyonun düğmesine bastı.

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GÜNLÜK KİRALIK DAİREDE REHİN ALINDI

Olay, Şehit Muhtar Mahallesi Altın Bakkal Sokak'ta saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; E.K. isimli trans birey, 5 katlı binanın giriş katında bulunan ve günlük kiralık olarak kullanılan dairede N. A. isimli kişi tarafından silah zoruyla rehin alındığını iddia ederek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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KAPI KOÇBAŞIYLA KIRILDI

Rehin alınan kişiye ulaşmaya çalışan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapıyı defalarca kez çalmalarına rağmen cevap alamadı. Bunun üzerine koçbaşı ile kırılan kapıdan içeriye giren polis ekipleri rehin alan N. A.'yı kelepçeleyerek gözaltına aldı. Polis ekiplerine direnen Necmettin A.'nın alkollü olduğu öğrenildi.

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"KAFAMA SİLAH DAYADI"

Kafasına silah dayanarak rehin alındığını iddia eden E.K.'nın ise durumunun iyi olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, dairede yaptıkları inceleme sonucunda, N. A.'ya ait tabancaya el koydu. Gözaltına alınan N. A. ve E.K., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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(DHA)

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Beyoğlu rehine trans birey
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