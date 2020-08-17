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Trans model 8 aylık hamile kocasıyla fotoğraflarını paylaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.08.2020 11:35 | Son Güncelleme

Erkek olarak doğan ve kendini kadın olarak tanımlayan Danna Sultana, kadın olarak doğan ve kendisini erkek olarak tanımlayan kocası Esteban Landrau ile birlikte ilk bebeklerini bekliyor.

Trans model 8 aylık hamile kocasıyla fotoğraflarını paylaştı

Kolombiyalı model Danna Sultana, 218 bin takipçisiyle paylaştığı fotoğraflarda “Aşk, aşktır” sözlerine yer verdi.

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Esteban Landrau kasılmaları ve erken doğum riski nedeniyle yerel bir hastaneye koştu. Ancak doktorlar hamileliğin normal seyrettiğini açıkladı. Danna ve Esteban şimdi evlerinde büyük günü bekliyor.

Yerel basın, üreme organları doğal olan Danna ve Esteban çiftinin doğal yollardan hamile kaldığını bildirdi.

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Şubat ayında elinde bir gebelik testi tutarak hamilelik haberini paylaşan Danna, fotoğrafına “Hayaller gerçek oluyor” notunu düşmüştü. Danna’nın Instagram sayfasına, ikiliye destek mesajları yağıyor.

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Gelen destek mesajları arasında bir takipçi “Çok güzeller ve binlerce trans çifte cesaret veriyorlar” derken, başka bir takipçi ise “Bu ailede aşk var. Doğum sırasında her şeyin yolunda gitmesi için en iyi enerjiler sizinle olsun” dedi. Bir diğer takipçi ise yazdığı destek mesajında “Aşkın ne şekilde geldiğinin bir önemi yoktur. Dünyadaki pek çok seçenek arasından, sevdiğiniz kişiyle olmaktan zevk alırsınız ve kalpten sevdiğiniz o kişiyle bir hayat kurarsınız” dedi.

Çift, birkaç hafta sonra gerçekleşecek doğumda kucaklarına almayı planladıkları erkek bebeklerine Ariel adını vermeyi planlıyor.

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