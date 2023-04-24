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  4. Transparan giyen Demi Rose kalça dekoltesiyle sınırları zorladı

Transparan giyen Demi Rose kalça dekoltesiyle sınırları zorladı

24.04.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden model Demi Rose sosyal medyadaki cesur ve iddialı tarzı ile gündemden düşmeyen isimlerden. Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta ifade eden ünlü model bu defa yine sınırlarını zorladı ve transparan elbisesiyle cesur pozlar verdi. Ünlü model kalça dekoltesiyle adeta nefes kesti.

Transparan giyen Demi Rose kalça dekoltesiyle sınırları zorladı

Sosyal medya paylaşımlarıyla bir anda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve ünlenen Demi Rose, Instagram'da yaklaşık 20 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

Sosyal medyanın en ünlü fenomeni Demi Rose yine paylaşımlarıyla takipilerinin nefesini kesti. Ünlü fenomen yine sınırlarını zorladı ve tamamen transparan bir elbise giyip kalça dekoltesini paylaştı.

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Demi Rose'un pozlarını görenler ''Güzel vücut', ''Harikasın'', ''Sana bayılıyorum'' gibi yorumlarda bulundular.

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Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model yine cesur pozlarıyla gündem oldu.

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Demi Rose 27 Mart 1995 tarihinde İngiltere'nin Birmingham şehrinde doğdu.

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Instagram'da yaptığı paylaşımlar ile bir anda herkesin odak noktası olmayı başardı.

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