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Tren vagonuna 'heyecan olsun' diye atlamışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 14:35 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde 2 çocuğun köprüde yük treninin vagonlarına atlaması sonucu meydana gelen kazada, çocuklardan Birhat Elitaş (13) yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralanırken, hafif yaralanan Deniz Çakmak (14) ise polis ekipleri tarafından evinde bulundu. Elitaş, ilk müdahalenin ardından Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tren vagonuna 'heyecan olsun' diye atlamışlar

Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde 2 çocuğun köprüde yük treninin vagonlarına atlaması sonucu meydana gelen kazada, çocuklardan Birhat Elitaş (13) yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralanırken, hafif yaralanan Deniz Çakmak (14) ise polis ekipleri tarafından evinde bulundu. Elitaş, ilk müdahalenin ardından Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Dün saat 20.00 sıralarında Sunullah Mahallesi’nde bulunan Çamaşır Deresi üzerindeki köprüde meydana gelen olayın detayları ortaya çıktı. İki arkadaşın oyun oynamak amacıyla köprüye gittiği ve 'heyecan olsun' diye köprüden yük treninin üstüne atladıkları, atlayışlarını video çekerek internete yükleyecekleri öğrenildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre; ilk olarak köprüden trene atlayan çocuklar kısa bir süre vagonun üzerinde seyahat etti. Ancak daha sonra tren yolu üzerinde bulunan yüksek gerilim hattında patlama olduğu duyuldu ve iki çocuk bu patlama ile farklı noktalara savruldu. Çevreden geçen bir vatandaş olayı görerek Birhat Elitaş'ı kendi çabalarıyla hastaneye götürdü. Deniz Çakmak ise olayın ardından evine gitti. Birhat Elitaş’ın olay sırasında Deniz Çakmak’ın da yanında olduğunu söylemesi üzerine polis, demiryolu boyunca ve çevresindeki çalılık alanda el feneriyle arama yaptı. Aramalardan sonuç alınamayınca Elitaş'tan arkadaşının oturduğu evin adresi öğrenildi. 17 Eylül Mahallesi'ndeki evine giden polis, Deniz Çakmak'ı hafif yaralı olarak buldu. Devlet Hastanesi'ne getirilen Deniz Çakmak yapılan tedavi ve tetkiklerin ardından taburcu edildi.

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Tren vagonuna 'heyecan olsun' diye atlamışlarTren vagonuna 'heyecan olsun' diye atlamışlarTren vagonuna 'heyecan olsun' diye atlamışlarTren vagonuna 'heyecan olsun' diye atlamışlar

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