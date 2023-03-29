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  4. Trende uykuya dalan adamın üzerinde gezinen dev fareyi görenler iğrenerek izledi! Hiçbir tepki vermeden üzerinden attı

Trende uykuya dalan adamın üzerinde gezinen dev fareyi görenler iğrenerek izledi! Hiçbir tepki vermeden üzerinden attı

29.03.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletindeki bir metroda yolculuk yaptığı sırada uyuyakalan bir adama ait görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Yolculuk sırasında oturduğu yerde uykuya dalan adamın üzerinde gezinen fare şaşkına çevirdi. İsmi açıklanmayan adamın fareyi gördüğü andaki tepkisi ise TikTok’ta popüler oldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletindeki seyir halindeki bir metroda kaydedilen görüntüler kısa sürede TikTok’ta 3.4 milyon izlenmeye ulaştı. Bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde koltukta uyuyan yolcunun bacağından yukarı doğru bir fare çıktı. Farenin boynunda hareket etmesinden sonra uykusundan uyanan adam hayvanla göz göze geldiğinde ise sadece ayağa kalkarak üzerini silkelemeyi tercih etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medya kullanıcıları tarafından milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntülerde adamın sakin tavrı herkesi şaşkına çevirdi.

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Bir sosyal medya kullanıcısı “Fazla sakindi. Sanırım evinde fare besliyor” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Onun tepkisi bu mu? Ben izlerken daha büyük tepki verdim” yorumunu ekledi.

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