Trende uykuya dalan adamın üzerinde gezinen dev fareyi görenler iğrenerek izledi! Hiçbir tepki vermeden üzerinden attı

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletindeki seyir halindeki bir metroda kaydedilen görüntüler kısa sürede TikTok’ta 3.4 milyon izlenmeye ulaştı. Bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde koltukta uyuyan yolcunun bacağından yukarı doğru bir fare çıktı. Farenin boynunda hareket etmesinden sonra uykusundan uyanan adam hayvanla göz göze geldiğinde ise sadece ayağa kalkarak üzerini silkelemeyi tercih etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcıları tarafından milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntülerde adamın sakin tavrı herkesi şaşkına çevirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı “Fazla sakindi. Sanırım evinde fare besliyor” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Onun tepkisi bu mu? Ben izlerken daha büyük tepki verdim” yorumunu ekledi.