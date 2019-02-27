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Trenin önüne atlayan liseli Ayça'dan sokak hayvanları vasiyeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 12:03 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, yaşadığı psikolojik bunalım nedeniyle koşarak İZBAN treninin önüne atlayan lise öğrencisi Ayça K.

Trenin önüne atlayan liseli Ayça'dan sokak hayvanları vasiyeti

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, yaşadığı psikolojik bunalım nedeniyle koşarak İZBAN treninin önüne atlayan lise öğrencisi Ayça K. (17) yaşamını yitirdi. Ayça'nın eve bıraktığı mektupta, ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını, anne ve babasını çok sevdiğini yazdığı, kullandığı eşya ile giysilerin de satılıp parasının sokak hayvanlarına harcanmasını istediği öğrenildi. Öğretmen Ebru K. ve Karşıyaka Basketbol Takımı'nda altyapı sorumlusu baba Hüsnü Eralp K., tek çocuklarının ölümüyle büyük üzüntü yaşadı.
İZBAN Nergiz İstasyonu'nda dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, yolcular arasında bulunan Ayça K., tren yaklaşırken koşarak raylara atladı. İstasyondaki yolcular büyük şok yaşarken, tren Ayça K.'ye çaptı. İhbar üzerine istasyona gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bir kolejde okuyan lise üçüncü sınıf öğrencisi genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Trenin makinisti ifadesinde, "İkaz ve uyarı düğmesine bastığım sırada bir kadın kendisini raylara bıraktı. Uyarı ve ikaz yaptığımız halde kendisini attı" dedi.
GERİDE MEKTUP BIRAKTI
Ölümüyle ailesini ve arkadaşlarını yasa boğan Ayça K.'nin, intiharından önce istasyona yakın olan evine, bir mektup yazıp bıraktığı ortaya çıktı. Ayça K.'nin mektupta, ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını, anne ve babasını çok sevdiğini yazdığı, ayrıca kullandığı eşya ile giysilerinin de satılıp, parasının sokak hayvanlarına harcanmasını istediği öğrenildi. Ayça K.'nin son iki yıldır psikolojik sorunlar yaşadığı ve zaman zaman da psikiyatri desteği aldığı ifade edildi. Öğretmenlik yapan anne Ebru K. ile Karşıyaka Basketbol Takımı'nda altyapı sorumlusu baba Hüsnü Eralp K., tek çocuklarının acı haberiyle büyük üzüntü yaşadı.
İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan Ayça K.'nin cenazesinin, bugün ailesine teslim edileceği ve kentte toprağa verileceği belirtildi.

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