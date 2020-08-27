Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü

Sivas kent merkezinde yaşayan Ayşe Köse (70), 4 yıl önce yüzünü yıkadığı sırada başının sol bölgesine şiddetli bir ağrı girdi. Doktorlar tarafından ağrının kaynağı araştırılırken, ağrının diş ağrısı olduğu düşünülerek sağlam bir dişi çekildi. Ağrının çekilen dişten kaynaklanmadığı anlaşıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde derinlemesine yapılan incelemede Köse’nin dayanılmaz ağrılarının nedeninin, nadir görülen ‘Trigeminal Nevralji’ olduğu anlaşıldı.

Bir yüz kası rahatsızlığı olan bu hastalığın tam olarak tedavisi mümkün olmadığında ağrıların hafifletilmesi için Köse’ye ilaç tedavisi uygulandı. Kullandığı ilaçlarla ağrıları hafifleyen yaşlı kadın, sağlam dişini kaybetmesinin ardından birde kullandığı ilacın normal reçete ile satışının yasaklanması ile ikinci bir şok yaşadı. Köse’nin kullandığı ve etken maddesi Pregabalin olan ilaç, uyuşturucu ilaçlar sınıfına alınarak normal reçete ile satışı yasaklanınca yaşlı kadın ağrıları ile baş başa kaldı. Köse şimdi ağrılarının dinmesi için çare arıyor.