Trigliserid nedir? Trigliserid yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir, neden olur?

Sağlıklı trigliserid seviyelerini korumak için dengeli bir beslenme planı izlemek önemlidir. Şeker, işlenmiş karbonhidratlar ve doymuş yağlar gibi kötü yağlarla dolu bir diyet, trigliserid seviyelerini artırabilir. Bunun yerine, lif açısından zengin meyve, sebze ve tam tahılların yanı sıra sağlıklı yağlar içeren balık, avokado ve zeytinyağı gibi gıdalar tüketmek önemlidir.

Trigliserid nedir?

Trigliserid, vücudumuzdaki yağların ana depo formudur. Yiyeceklerden alınan fazla enerji, trigliserid şeklinde yağ hücrelerinde depolanır. Bu depo yağları, vücut ihtiyacı olduğunda enerji sağlamak için kullanılır. Trigliseridler, karbonhidratlar ve yağların metabolizması sonucunda oluşur. Kan dolaşımında taşınarak enerji kaynağı olarak organlara ulaşır.

Trigliserid ne kadar olmalı konusu oldukça önemlidir çünkü seviyelerin yüksek ya da düşük olması bazı problemlere yol açabilir. Trigliserid kaç olmalı sorusuna şu yanıtı verebiliriz:

Normal: 150 mg/dL'nin altı

Sınırda Yüksek: 150-199 mg/dL arası

Yüksek: 200-499 mg/dL arası

Çok Yüksek: 500 mg/dL ve üzeri

Trigliserid yüksekliği nedir?

Trigliserid yüksekliği ne anlama gelir sorusuna kabaca seviyelerin normalin üstünde olmasıdır. Yani trigliserid seviyenizin 150 mg/dL'nin üzerine çıkması trigliserid yüksekliği olarak adlandırılır. Trigliserid yüksekliği kalp hastalığı riskini artıran önemli bir risk faktörüdür. Yüksek trigliseridler, damarlarda plak birikmesine ve daralmasına neden olabilir. Bu durum, kalp krizi ve felç riskini artırır.

Genellikle sağlıksız beslenme ve hareketsiz bir yaşam tarzı gibi faktörlerden kaynaklanan trigliserid yüksek olursa ne olur sorusuna şunu söyleyebiliriz:

Kalp hastalığı riski artar.

Damarlarda plak birikmesine ve daralmasına neden olabilir.

Pankreatite neden olabilir.

Karaciğer hastalığına sebep olabilir.

Trigliserid yüksekliği genellikle herhangi bir belirtiye neden olmaz. Fakat bazı durumlarda karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi belirtilere yol açabilir. Trigliserid yüksekliği belirtileri şunlardır:

Karın ağrısı

Mide bulantısı veyak usma

Baş dönmesi

Yorgunluk

Konsantrasyon bozukluğu

Trigliserid düşüklüğü nedir?

Trigliserid düşüklüğü ne anlama gelir sorusuna kabaca normal seviyesinin altında olmasıdır diyebiliriz. Trigliserid seviyenizin 50 mg/dL'nin altına düşmesi trigliserid düşüklüğü olarak adlandırılır. Trigliserid düşük olursa ne olur sorusuna da şu yanıtı verebiliriz:

Trigliserid düşüklüğü nadir bir durumdur ve genellikle herhangi bir sağlık sorununa yol açmaz. Trigliserid düşüklüğü belirtileri ise şöyledir:

Yorgunluk ve halsizlik

Kas zayıflığı

Cilt kuruluğı

Saç dökülmesi

Trigliserid nasıl düşürülür?

Trigliserid yüksekliği genellikle yaşam tarzı değişiklikleri ile tedavi edilebilir. Trigliserid nasıl düşer konusu için doktorunuz trigliserid seviyenizi düşürmek için şunları önerebilir:

Doymuş yağ, trans yağ ve kolesterolü düşük, lif ve omega-3 yağ asitleri açısından yüksek bir diyet izleyin.

Haftada en az 150 dakika orta tempolu egzersiz yapın.

Fazla kilolu veya obezseniz, kilo vermek trigliserid seviyenizi düşürmeye yardımcı olabilir.

Fazla alkol tüketimini ve sigarayı bırakın.

Trigliserid en hızlı nasıl düşer sorusu için öncelikle şunu söylemek gerekir:

Yüksek seviyeler 1 saat ya da 1 gün gibi kısa bir sürede düşmez. Hastalıkların tedavisi genellikle uzun soluklu bir plan dahilinde ilerler. Trigliserid seviyelerinizi hızlıca düşürmek istiyorsanz yukarıdakilere ek olarak şunları yapabilirsiniz:

Kırmızı et, işlenmiş etler, tam yağlı süt ürünleri, fast food ve kızarmış yiyecekleri sınırlandırın.

Balık yağı gibi omega-3 yağ asidi takviyeleri trigliserid seviyenizi düşürmeye yardımcı olabilir.

Doktorunuzun verdiği ilaç ve takviyeleri kullanın.

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.





