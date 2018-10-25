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Trinidad ve Tobago'da sel felaketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 20:50 | Son Güncelleme

Sellerde 4 bin 300 konut tahrip oldu, 500'den fazla çiftçi zarar gördü

PORT-OF-SPAIN (AA) - Karayipler ülkesi Trinidad ve Tobago'da bir haftadır devam eden yoğun yağışın yol açtığı sel felaketinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Karayip Afet Yönetim Ajansından yapılan açıklamada, Trinidad Adası'nın kuzey kesimlerini yoğun olarak etkileyen sel felaketinde 4 bin 300 konutun tahrip olduğu, 500'den fazla çiftçinin zarar gördüğü belirtildi.

Sel nedeniyle evlerinden olan 250 kişinin barınaklara sığındığı ve oluşan toprak kaymaları ve elektrik kesintileri nedeniyle 24 okulda öğretime ara verildiği kaydedildi.

Yetkililer afet bölgesine içme suyu, temizlik ve ihtiyaç malzemeleri ulaştırmaya çalışıyor.

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sel Trinidad ve Tobago

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