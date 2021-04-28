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Trinity Lift yöntemiyle daha genç ve canlı bir yüze sahip olun

Seray Üstün Seray Üstün
28.04.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzellik, güzel hissetmek ve güzel olmak dünyadaki herkesin en büyük isteklerinden biridir. Zaman içerisinde cildin elastikiyetini kaybetmesiyle beraber kırışıklıklar ve yüzde çökmeler oluşur. Yüzdeki yaşlanma genellikle 30’lu yaşların sonrasında özellikle orta ve periorbital bölgelerinde yaşanır. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, Trinity lift ile orta yüz, göz ve kaş bölgesinde gençleşme sağlanabildiğini belirtti.

Trinity Lift yöntemiyle daha genç ve canlı bir yüze sahip olun

Yüzde yaşa bağlı olarak orta yüz bölgesinde deformasyonlar oluşur. Bu deformasyonlar cildi, yağ dokularını ve kemik yapısını etkileyebilir. Oluşan bu deformasyonlar kişinin hissettiğinden daha yaşlı ve yorgun görünmesine yol açabilir. Klasik yöntemlere kıyasla Trinity lift, yüzdeki deformasyonlar kompleks bir şekilde düzeltilmesini ve yüzün daha genç ve estetik bir görünüme kavuşmasını sağlar. Peki Trinity Lift nedir, nasıl uygulanır?

TRINITY LIFT İLE YÜZ GERME ESTETİĞİ NEDİR?

Trinity lift, endoskopi yöntemi kullanılarak özellikle genç ve orta yaşlı hastalarda uygulanan gençleştirme yöntemidir. Genel anestezi altında uygulanan ve ortalama 2 saat süren bir operasyonla işlem tamamlanır. Trinity lift ile isminden de anlaşılacağı gibi “tri” yani uç noktadan kaldırma sağlanarak ve cildin sıkılaştırılarak yüzü yeniden tazeleyebiliriz. Göz altında oluşan deformite, göz yaşı deformitesi denilen yanağın hemen üzerindeki dikey çukurluk ve kaybolmuş yanak dokusu hedeflenir ve hem kalkmış bir orta yüz hem de düzgünleştirilmiş deformitelerle mucize bir etki sağlanır.

TRINITY LIFT NASIL UYGULANIR?

Orta yüzdeki çökme genelde genetik olduğundan 20’li yaslardan itibaren kadın ve erkekler için uygun bir seçenektir. Hastanın genel sağlık durumu ve bakımına göre iyileşme süresi 1 hafta ya da 10 gün sürebilir. Estetik sonuçlar ortalama 5 ile 10 yıl arasında etkisini devam ettirir. Omur boyu etkili cerrahi işlem de denilebilir çünkü iple askılama gibi kopmaz geçici yapılmaz, yaslanma hızıyla doğru orantılı kullanılır.

Kişiye özel olarak planlanan Trinity lift ile yüz gençleştirmede oldukça etkili sonuçlar elde edilebilir. Yüzündeki yaşlanma belirtilerinden şikayetçi olan kişiler alanında uzman bir plastik cerrahtan kişiye özel bilgi almalıdır.

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