Trinity Lift yöntemiyle daha genç ve canlı bir yüze sahip olun

Yüzde yaşa bağlı olarak orta yüz bölgesinde deformasyonlar oluşur. Bu deformasyonlar cildi, yağ dokularını ve kemik yapısını etkileyebilir. Oluşan bu deformasyonlar kişinin hissettiğinden daha yaşlı ve yorgun görünmesine yol açabilir. Klasik yöntemlere kıyasla Trinity lift, yüzdeki deformasyonlar kompleks bir şekilde düzeltilmesini ve yüzün daha genç ve estetik bir görünüme kavuşmasını sağlar. Peki Trinity Lift nedir, nasıl uygulanır?

TRINITY LIFT İLE YÜZ GERME ESTETİĞİ NEDİR?

Trinity lift, endoskopi yöntemi kullanılarak özellikle genç ve orta yaşlı hastalarda uygulanan gençleştirme yöntemidir. Genel anestezi altında uygulanan ve ortalama 2 saat süren bir operasyonla işlem tamamlanır. Trinity lift ile isminden de anlaşılacağı gibi “tri” yani uç noktadan kaldırma sağlanarak ve cildin sıkılaştırılarak yüzü yeniden tazeleyebiliriz. Göz altında oluşan deformite, göz yaşı deformitesi denilen yanağın hemen üzerindeki dikey çukurluk ve kaybolmuş yanak dokusu hedeflenir ve hem kalkmış bir orta yüz hem de düzgünleştirilmiş deformitelerle mucize bir etki sağlanır.