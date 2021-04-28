Trinity Lift yöntemiyle daha genç ve canlı bir yüze sahip olun

Yüzde yaşa bağlı olarak orta yüz bölgesinde deformasyonlar oluşur. Bu deformasyonlar cildi, yağ dokularını ve kemik yapısını etkileyebilir. Oluşan bu deformasyonlar kişinin hissettiğinden daha yaşlı ve yorgun görünmesine yol açabilir. Klasik yöntemlere kıyasla Trinity lift, yüzdeki deformasyonlar kompleks bir şekilde düzeltilmesini ve yüzün daha genç ve estetik bir görünüme kavuşmasını sağlar. Peki Trinity Lift nedir, nasıl uygulanır?
Trinity lift, endoskopi yöntemi kullanılarak özellikle genç ve orta yaşlı hastalarda uygulanan gençleştirme yöntemidir. Genel anestezi altında uygulanan ve ortalama 2 saat süren bir operasyonla işlem tamamlanır. Trinity lift ile isminden de anlaşılacağı gibi “tri” yani uç noktadan kaldırma sağlanarak ve cildin sıkılaştırılarak yüzü yeniden tazeleyebiliriz. Göz altında oluşan deformite, göz yaşı deformitesi denilen yanağın hemen üzerindeki dikey çukurluk ve kaybolmuş yanak dokusu hedeflenir ve hem kalkmış bir orta yüz hem de düzgünleştirilmiş deformitelerle mucize bir etki sağlanır.
Orta yüzdeki çökme genelde genetik olduğundan 20’li yaslardan itibaren kadın ve erkekler için uygun bir seçenektir. Hastanın genel sağlık durumu ve bakımına göre iyileşme süresi 1 hafta ya da 10 gün sürebilir. Estetik sonuçlar ortalama 5 ile 10 yıl arasında etkisini devam ettirir. Omur boyu etkili cerrahi işlem de denilebilir çünkü iple askılama gibi kopmaz geçici yapılmaz, yaslanma hızıyla doğru orantılı kullanılır.
Kişiye özel olarak planlanan Trinity lift ile yüz gençleştirmede oldukça etkili sonuçlar elde edilebilir. Yüzündeki yaşlanma belirtilerinden şikayetçi olan kişiler alanında uzman bir plastik cerrahtan kişiye özel bilgi almalıdır.
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