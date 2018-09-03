"Troya kutsal alan olarak kullanılmış olabilir"

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Troya'nın kutsal alan olarak kullanılmış olabileceğini gösteren buluntulara rastladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Aslan, Troya Antik Kenti'nde bu yıl 155. kazı dönemine başladıklarını belirtti.

Antik kentin ilk kez 1863 yılında Frank Calvert tarafından kazılmaya başlandığını hatırlatan Aslan, bölgenin tüm dünya için önemli bir arkeolojik alan olduğunu vurguladı.

Aslan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2018'in, Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne girişinin 20. yılı dolayısıyla "Troya Yılı" olarak ilan edilmesiyle kazıların da bu yönde farklı bir ivme kazandığını aktardı.

Troya'da 155 yıldır farklı kişilerin farklı kazılar gerçekleştirdiklerini anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Ancak bu yıl Troya için çok özel bir yıl. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20. yılı dolayısıyla 2018 yılını 'Troya Yılı' ilan etti. Özellikle Çanakkale Valiliğinin ve Tanıtma Genel Müdürlüğünün organizasyonlarıyla hem Türkiye'de hem de yurt dışında, hem akademik hem de kültürel anlamda pek çok etkinlikler gerçekleştiriliyor. Tüm bu çalışmaların merkezinde ise Troya Müzesi yer alıyor. Biz de bu yılki çalışmalarımıza 1,5 ay önce başladık ve devam ediyoruz. Aralarında yabancı uzmanların da bulunduğu 50 kişilik bir ekiple çalışıyoruz."