TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi

TRT Haber'in Azerbaycan'ın Karabağ harekatı ile ilgili gerçekleştirdiği bir canlı yayın sırasında ekrana yansıyan ve Ermenistan'lı sivillerin hedef alındığına ilişkin yorumlara neden olan KJ hatasına neden olan editörün iş akdi feshedildi.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Eren'in yaptığı açıklama şöyle:

"Bu sabah saat 10.33’te Ermenistan’ın sivilleri hedef aldığını gösteren haberin canlı bağlantısı esnasında, muhabirimiz Ermenistan’ın sivilleri katlettiğini aktarırken -haberin içeriğine aykırı olarak- tamamen editörün hatası nedeniyle bir yazı kısa bir süre ekrana yansımıştır.

Kısa bir süre ekranda kalan bu ifadeden dolayı bugüne kadar yapılan yayınların görmezden gelinmesi savaşın başladığı günden bugüne bölgede büyük bir özveriyle çalışan arkadaşlarımızı ve şahsımı derinden üzmektedir.

Tabii ki bu olayın vahametinin farkındayız ve sonuna kadar da üzerine gidiyoruz. İlgili personelin sözleşmesi feshedilmiş ve işine son verilmiştir. Olay, devletin ilgili birimleriyle de irtibatlı bir şekilde çok boyutlu soruşturulmaktadır."



