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  4. TRT Kurdi, kuruluşunun 11. yılını kutladı

TRT Kurdi, kuruluşunun 11. yılını kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 22:02 | Son Güncelleme

Tepebaşı Stüdyosu'nda Kürtçe senfonik müzik konseri verildi - TRT Kurdi Koordinatörü Mustafa Ekici: - "TRT Kurdi, terör örgütlerinin, dış güçlerin ve birçok başka niyetli çevrelerin adeta ajite ettiği, sürekli kullandığı bir alanda hem güzel Kürtçemizin hem Kürt halkının bir nefes borusu gibi oldu"

İSTANBUL (AA) - TRT Kurdi, kuruluşunun 11. yılını kutladı.

TRT Tepebaşı Stüdyosu'nda gerçekleştirilen programda, 150 kişilik senfoni ekibinin görev aldığı orkestrayla Kürtçe müzik icra edildi.

Konserde, sanatçılar Berdan Mardini, Aydın Aydın, Berivan Kağan, Elif Abalı ve Dengbej Feyruşah sahne aldı.

TRT Kurdi Koordinatörü Mustafa Ekici, program öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, TRT Kurdi'nin, terör örgütlerine ve dış güçlerin kullanım alanına oldukça açık bir kültür alanını, stratejik bir kararla rahatlatmaya dönük bir adım olarak 10 yıl önce kurulduğunu söyledi.

Kanalın 10 yıldır bu misyonunu icra ettiğini belirten Ekici, şöyle konuştu:

"TRT Kurdi, terör örgütlerinin, dış güçlerin ve birçok başka niyetli çevrelerin adeta ajite ettiği, sürekli kullandığı bir alanda hem güzel Kürtçemizin hem Kürt halkının bir nefes borusu gibi oldu. Aynı zamanda bu mübarek İslam dillerinden birinin saçma sapan terör hedeflerine dönük olarak ajite edilmesine, kullanılmasına ve politikleştirilmesine dönük olarak da büyük bir bariyer oldu. Bu çabaların çoğunun önüne set oldu. Bu anlamda TRT Kurdi'nin 11 yaşında olması bizim için çok büyük bir olay."

TRT Kurdi'nin 11. yılı dolayısıyla düzenledikleri programda, Türkiye'de ilk defa Kürtçe müziğin senfonik olarak icra edileceğini aktaran Ekici, etkinlik için 56 kişilik orkestranın 3 ay çalıştığını kaydetti.

Mustafa Ekici, kanalın kurulmasına destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren'e teşekkür etti.

Programa, sanatçılar, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

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