TRT Müzik'te büyük tartışma yaratacak yorum: 'Cuma namazı' yerine 'Millet Bahçesi'

TRT Müzik kanalında dün yayınlanan 'Harman Yeri' programında Kerkük yöresine ait 'Beyaz Gül Kırmızı Gül' isimli türkünün sözleri değiştirildi. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses tarafından seslendirilen türküyü canlı yayında yorumlayan Ahmet Tuzlu isimli ses sanatçısı, AK Parti'nin 24 Haziran seçimlerindeki seçim vaadi olan 'Millet Bahçesi'ni 'Cuma Namazı'nın yerine kullandı.
'Beyaz Gül Kırmızı Gül' türküsünün orjinalinde “Beyaz gül kırmızı gül, güller arasından gelir. Yarim giymiş beyaz azya, Cuma namazından gelir” ifadeleri yer alırken TRT Müzik kanalında yayınlanan programda ise “Beyaz gül kırmızı gül, güller arasından gelir. Yarim giymiş beyaz azya, millet bahçesinden gelir” şeklinde yorumlandı.
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