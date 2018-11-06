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TRT Müzik'te büyük tartışma yaratacak yorum: 'Cuma namazı' yerine 'Millet Bahçesi'

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 14:30 | Son Güncelleme

TRT Müzik kanalında yayınlanan 'Beyaz Gül Kırmızı Gül' türküsünü yorumlayan Ahmet Tuzlu isimli ses sanatçısı türküde geçmekte olan 'Cuma namazından gelir' ifadelerini değiştirdi. Tuzlu, "Cuma namazı" yerine AK Parti'nin seçim vaadi olan "Millet Bahçesi'nden gelir" ifadelerini kullandı.

TRT Müzik kanalında dün yayınlanan 'Harman Yeri' programında Kerkük yöresine ait 'Beyaz Gül Kırmızı Gül' isimli türkünün sözleri değiştirildi. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses tarafından seslendirilen türküyü canlı yayında yorumlayan Ahmet Tuzlu isimli ses sanatçısı, AK Parti'nin 24 Haziran seçimlerindeki seçim vaadi olan 'Millet Bahçesi'ni 'Cuma Namazı'nın yerine kullandı.

'Beyaz Gül Kırmızı Gül' türküsünün orjinalinde “Beyaz gül kırmızı gül, güller arasından gelir. Yarim giymiş beyaz azya, Cuma namazından gelir” ifadeleri yer alırken TRT Müzik kanalında yayınlanan programda ise “Beyaz gül kırmızı gül, güller arasından gelir. Yarim giymiş beyaz azya, millet bahçesinden gelir” şeklinde yorumlandı.

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trt müzik beyaz gül kırmızı gül ahmet tuzlu cuma namazından gelir millet bahçesi

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Okuyucu Yorumları 43 yorum
çok güzel olmuş. 80lerde de coşkun sabah bunu güller arasından gelir diye okurdu. ne yani. millet bahçesi neyinize battı.ayıp be.bu kafada gittiğiniz müddetçe bu ülke ya tayyip erdoğanca yürütülür. ya da sizi biçecek FETÖ takımıyla. o zaman tayyibin , erbakanın kıymetini anlarsınız.
@saitnurcelebi Senin gibiler ne zaman akıllanacak merak ediyorum. Yotube dan izle Erbakan neler demiş senin reisin hakkında çomar
@saitnurcelebi erbakancıysan gerçekten tayyip hakkındaki konuşmalarını iyi araştır bakalım ne diyor.gerçekler acıdır kabulleneceksen ne mutlu sana.
@saitnurcelebi tuzun kuru senin belli almışsın erzakları
@saitnurcelebi aaa. Senin beyin yokmu. Fetöcüler sizsiniz.
fetö dediklerinizle el ele verip ülkeyi bu günlere getirdiniz , stratejik ortak, sonra çıkar ve menfaat çatışması 15 Temmuzu getirdi , bu gün çıkıp yüzünüz kızarmadan konuşa biliyorsunuz.
@saitnurcelebi eminim o dönemden önce sen fetöyü pek güzel desteklerdin elestiren oldugunda
bize batan yokta. annene bi sor onun neresine bu süre içünde ne nekadar batmış
geri zekalı gerzek
Erbakanın dedikleri fetöyle abd ile iş tutan reisinize sen İyi misin
@saitnurcelebi FETÖYÜ BÖYLE SALYA SÜMÜK SAVUNUYORDUN BİR ZAMANLAR UNUTTUNMU..?? BİZ UNUTMAYIZ UNUTMAYACAGIZ..
çokta güzel okumuş diline sağlık
yalakalık tavan yapmış, türkü değil iktidarın sanatçısı olmuş.
@colak6 Yalakalıkta sınır tanımıyorlar, bunlar kendilerini çoktan aştılar.
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