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TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 13:56 | Son Güncelleme

Ara Güler'in ölüm haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. TRT Haber Moderatörü Fuat Kozluklu da ölüm haberini aldığı anlarda canlı yayındaydı. Sunucu ekranda beliren 'Ara Güler'i kaybettik' yazısını görünce bir süre inanamadı. Adeta yıkılan Kozluklu "Doğru mu arkadaşlar" diye teyit ettirdi.

Usta Fotoğrafçı Ara Güler'in ölüm haberini alan TRT Haber Moderatörü Fuat Kozluklu canlı yayında yıkıldı. Ekrandaki son dakika haberini gören Kozluklu'nun boğazı düğümlendi ve ilk cümleyi kurmakta zorlandı.

BİR SÜRE KONUŞAMADI

Fuat Kozluklu daha sonra konuğu Doç. Dr Ali Faik Demir'e dönerek "Ölmüş..." dedi. Usta gazeteci sözlerini, "İnanmıyorum. Bu haberi vermek istemezdim" ifadeleriyle sürdürdü.

EKRANA BAKMAKTA ZORLANDI

Ara Güler'in geçmişine dair bilgileri izleyicilerle paylaşan Kozluklu'nun hüznü ara ara sesine de yansıdı, ekrana bakmakta zorlandı. Fuat Kozluklu 16 Ağustos'ta 90'ncı yaş gününe basan Ara Güler'e 13 Ağustos'ta sürpriz yapmıştı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Arkadaş şahane rol yapar. Yahu adam 100 yaşında be, napıcaktı fotosentezmi yapıcaktı 500 sene daha
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