TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

Usta Fotoğrafçı Ara Güler'in ölüm haberini alan TRT Haber Moderatörü Fuat Kozluklu canlı yayında yıkıldı. Ekrandaki son dakika haberini gören Kozluklu'nun boğazı düğümlendi ve ilk cümleyi kurmakta zorlandı.
BİR SÜRE KONUŞAMADI
Fuat Kozluklu daha sonra konuğu Doç. Dr Ali Faik Demir'e dönerek "Ölmüş..." dedi. Usta gazeteci sözlerini, "İnanmıyorum. Bu haberi vermek istemezdim" ifadeleriyle sürdürdü.
EKRANA BAKMAKTA ZORLANDI
Ara Güler'in geçmişine dair bilgileri izleyicilerle paylaşan Kozluklu'nun hüznü ara ara sesine de yansıdı, ekrana bakmakta zorlandı. Fuat Kozluklu 16 Ağustos'ta 90'ncı yaş gününe basan Ara Güler'e 13 Ağustos'ta sürpriz yapmıştı.
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