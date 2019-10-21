İSTANBUL (AA) - Dünyadaki güncel, kültürel, politik, ekonomik ve sosyal çıkmazlara küresel çözümler aramak amacıyla küresel fikir önderlerini bir araya getiren ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen TRT World Forum 2019 başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuk olduğu özel oturumla başlayan forum, "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde iki gün sürecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bölgenin en etkili ve saygın etkinliklerinden biri olarak kabul edilen TRT World Forum'da, "Globalleşmede Geri Çekilme: Dünya Düzeninin Yansımaları" başlıklı özel oturumda hitap edecek.

Günümüz dünyasının en önemli küresel sorunlarına odaklanan forum, dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancı yüzlerce siyasetçi, iş insanı, akademisyen, aktivist, gazeteci gibi birçok fikir önderini İstanbul'da bir araya getiriyor.

Forumda gerçekleştirilecek oturumlara, farklı ülkelerden ve kurumlardan panelistler, eski devlet başkanları, başbakanlar, bakanlar, akademisyenler katılacak. Forumda aşırı-sağ terör, popülizmin ve milliyetçiliğin yükselişi, ticaret savaşları, Avrupa Birliği'nin geleceği ve yükselen güçlerin iş birliği gibi konular, tartışmaların bir parçası olarak yer alacak.