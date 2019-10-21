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TRT World Forum 2019 başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 09:34 | Son Güncelleme

"Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" temasıyla düzenlenen forum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuk olduğu özel oturumla başladı

İSTANBUL (AA) - Dünyadaki güncel, kültürel, politik, ekonomik ve sosyal çıkmazlara küresel çözümler aramak amacıyla küresel fikir önderlerini bir araya getiren ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen TRT World Forum 2019 başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuk olduğu özel oturumla başlayan forum, "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde iki gün sürecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bölgenin en etkili ve saygın etkinliklerinden biri olarak kabul edilen TRT World Forum'da, "Globalleşmede Geri Çekilme: Dünya Düzeninin Yansımaları" başlıklı özel oturumda hitap edecek.

Günümüz dünyasının en önemli küresel sorunlarına odaklanan forum, dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancı yüzlerce siyasetçi, iş insanı, akademisyen, aktivist, gazeteci gibi birçok fikir önderini İstanbul'da bir araya getiriyor.

Forumda gerçekleştirilecek oturumlara, farklı ülkelerden ve kurumlardan panelistler, eski devlet başkanları, başbakanlar, bakanlar, akademisyenler katılacak. Forumda aşırı-sağ terör, popülizmin ve milliyetçiliğin yükselişi, ticaret savaşları, Avrupa Birliği'nin geleceği ve yükselen güçlerin iş birliği gibi konular, tartışmaların bir parçası olarak yer alacak.

Tüm dünyayı ilgilendiren siyasi, ekonomik ve sosyal konuların tartışılacağı oturumların başlıkları ise şöyle:

"Küreselleşen Dünyada Kimlik Politikaları, Yükselen Güçler İçin Yeni Ufuklar: Rekabet mi İş Birliği mi? Ateş Hattında NATO: Yeni Güvenlik Tehditleri, Terörün Yeni Yüzü: Aşırı Sağ, Kapsayıcı Büyüme: İnsani Diplomasiyi Yeniden Düşünmek, Orta Doğu’da Değişen Dengeler ve Bölgesel İş Birliği, Cemal Kaşıkçı Cinayeti: Bölgesel Jeopolitiğin Bir Yansıması mı? Güçlü Yönetmek: Mülteci Krizi ve Avrupa, Avrupa Birliği İçin Sonun Başlangıcı mı?"

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"Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" İstanbul Kongre Merkezi TRT World Forum

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