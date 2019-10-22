İSTANBUL (AA) - Dünyadaki güncel, kültürel, politik, ekonomik ve sosyal çıkmazlara küresel çözümler aramak amacıyla küresel fikir önderlerini bir araya getiren ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen TRT World Forum 2019 sona erdi.

TRT World Forum 2019, "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde iki gün sürdü.

Önde gelen küresel sorunlara odaklanan forum, dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancı yüzlerce siyasetçi, iş insanı, akademisyen, aktivist, gazeteci gibi birçok fikir önderini İstanbul'da bir araya getirdi.

Oturumlara, farklı ülkelerden ve kurumlardan panelistler, eski devlet başkanları, başbakanlar, bakanlar, akademisyenler katıldı. "Aşırı-sağ terör", "popülizmin ve milliyetçiliğin yükselişi", "ticaret savaşları", "Avrupa Birliği'nin geleceği" ve "yükselen güçlerin iş birliği" konuları tartışıldı.

Forum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuk olduğu "Barış Pınarı Harekatı: Türkiye'nin Güvenli Bölge Talebi" başlıklı özel oturumla başladı. Forum kapsamında dün 1 özel oturum ve 4 oturum yapıldı.