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TRT World Forum 2019 sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 21:00 | Son Güncelleme

Dünyadaki güncel, kültürel, politik, ekonomik ve sosyal çıkmazlara küresel çözümler aramak amacıyla küresel fikir önderlerini bir araya getiren ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen TRT World Forum 2019 bitti - "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde iki gün süren forum kapsamında 3 özel oturum ve 8 oturum düzenlenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da onur konuğu olarak katılımcılara hitap etti

İSTANBUL (AA) - Dünyadaki güncel, kültürel, politik, ekonomik ve sosyal çıkmazlara küresel çözümler aramak amacıyla küresel fikir önderlerini bir araya getiren ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen TRT World Forum 2019 sona erdi.

TRT World Forum 2019, "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde iki gün sürdü.

Önde gelen küresel sorunlara odaklanan forum, dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancı yüzlerce siyasetçi, iş insanı, akademisyen, aktivist, gazeteci gibi birçok fikir önderini İstanbul'da bir araya getirdi.

Oturumlara, farklı ülkelerden ve kurumlardan panelistler, eski devlet başkanları, başbakanlar, bakanlar, akademisyenler katıldı. "Aşırı-sağ terör", "popülizmin ve milliyetçiliğin yükselişi", "ticaret savaşları", "Avrupa Birliği'nin geleceği" ve "yükselen güçlerin iş birliği" konuları tartışıldı.

Forum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuk olduğu "Barış Pınarı Harekatı: Türkiye'nin Güvenli Bölge Talebi" başlıklı özel oturumla başladı. Forum kapsamında dün 1 özel oturum ve 4 oturum yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılımcılara onur konuğu olarak hitap etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ateş Hattında NATO: Yeni Güvenlik Tehditleri" başlıklı oturumda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da "Yükselen Güçler İçin Yeni Ufuklar: Rekabet mi İşbirliği mi?" başlıklı oturumda konuştu.

Bugünkü "Ticaret Savaşları ve Küresel Kalkınmanın Önündeki Riskler" başlıklı özel oturuma, eski TBMM Başkanı ve eski Başbakan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Avrupa'nın Mülteci Kriziyle İmtihanı" başlıklı özel oturuma Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Başkanı Francesco Rocca konuk oldu.

Bugün yapılan 2 özel oturum ve 4 oturumun ardından TRT World Forum 2019 sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kongre Merkezi TRT World Forum 2019

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