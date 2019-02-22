"TRT2 ilham verici bir kanal olacak"

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en kapsamlı kültür-sanat kanalı olması beklenen TRT2 bu akşam gerçekleşecek canlı yayınla izleyiciyle buluşacak.

Kanalın koordinatörlüğünü üstlenen Selman Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada TRT2'nin 2010'da kapanmasının ardından kültür ve sanatın kendine yeterince mecra bulamadığını ve hiçbir medya kuruluşunda hak ettiği değeri göremediğini dile getirdi.

TRT'nin kamu yayıncısı olduğunun altını çizen Yılmaz, "TRT2 kapanmadan önce bir haber kanalına dönüşmüştü. 2010'dan itibaren kültür ve sanat medyada çok kısa bültenlerle yer alıyor. Dolayısıyla biz bu büyük açığı TRT2 olarak kapatacağız." dedi.

Gelenekselden çağdaş sanata, orta oyunundan opera ve baleye, sanatın her dalına yer verileceğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Biz bir kültür, sanat kanalıyız. Milli kültürün içinde ve izinde yani yaşadığımız kültürün farkında bir yayın çizgimiz olacak. Tabii bununla sınırlı değiliz. Dünyanın farklı kültürlerini de zenginlik olarak görüyoruz ve onlar ekranımızda yer bulacak. İyi kültür, kötü kültür diye bir ayrımımız yok. Ülkemizin kültürel zenginliklerini anlattığımız bir yayıncılık yapacağız. Yayın planımızda kültür, sanat haberciliği de olacak. Her gün yayınlanacak kültür sanat bültenimiz 'Hayat Sanat' programında, Türkiye'de olup biten kültür sanat olaylarını, etkinlikleri canlı olarak ekrana getireceğiz. Bir gün tarih, diğer gün felsefe, sonraki gün edebiyat, sanat gibi her gün farklı bir disiplinde söyleşilerimiz var. TRT'nin kurumsal bütünlüğünün bir parçası olarak Türkiye'nin değerlerini, birikimini toplumla buluşturmaya devam edeceğiz."