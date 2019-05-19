HABER

TRT'den Milli Mücadele'nin 100. yılına özel konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 20:45 | Son Güncelleme

TRT, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919’da başlattığı Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla "Milli Mücadelenin 100. Yılı Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği TRT Gençlik Koroları Ortak Konserleri" düzenledi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), "Milli Mücadelenin 100. Yılı Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği TRT Gençlik Koroları Ortak Konserleri" gerçekleştirdi.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919’da başlattığı Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konserlerin İstanbul ayağı, Tepebaşı Stüdyosu'nda düzenlendi.

Mustafa Doğan Dikmen ve Naci Düzel'in orkestra şefliğini üstlendiği konsere, Adile Kurt Karatepe solist olarak eşlik etti.

Dinleyicilerin alkışlarla ve bayraklarla eşlik ettiği konserde, "Vardar Ovası", "Yemen Türküsü", "Çanakkale Türküsü", "Bülbülüm Altın Kafeste", "Ata Barı" ve "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa" gibi eserler icra edildi.

Konser, TRT Müzik ve TRT Avaz televizyon kanalları ile TRT Türkü ve TRT Nağme radyolarından canlı yayınlandı.

- Altı farklı bölgeden ortak canlı yayın

Altı farklı bölgede aynı anda gerçekleştirilen ortak konser, 600 gençlik korosu üyesi ile birlikte Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon, Erzurum ve Antalya’da izleyici ve dinleyiciyle buluştu.

Bugüne kadar bu alanda yapılan en büyük organizasyonlarından biri olma özelliğine de sahip olan ortak konser, aynı repertuvar ve sıra ile aynı saatte gerçekleştirildi.

- Yıl boyunca devam edecek

TRT Gençlik Koroları, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919’da başlattığı Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'nın 100. yıl kutlamaları kapsamında yıl boyunca çeşitli konserler vermeye devam edecek.

Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara'da devam edecek etkinlikler, 15 Mayıs'ta İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen Çoksesli Gençlik Koroları konserleriyle başlamıştı.

PARTNERAğır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...Ağır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...
Geleceğin aydınlarından Milli Mücadele’nin 100. yılına özel kutlamaGeleceğin aydınlarından Milli Mücadele’nin 100. yılına özel kutlama
Antalya’da 300 kişi ‘Atabarı’ oynadıAntalya’da 300 kişi ‘Atabarı’ oynadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
100. yıl konser Milli Mücadele TRT

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kars'ta arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Sakarya’da silahlı kavga! 4 kişi öldü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan Astsubay Mustafa Gidergelmez'in son sözleri ortaya çıktı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Son dakika! Bodrum'da deprem

Bodrum'da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.