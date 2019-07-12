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TRT'nin iki kampanyası, IBC 2019 Sosyal Etki Ödüllerine aday

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 16:27 | Son Güncelleme

TRT'nin "Gençler için Gazetecilik" ve "#hellobrother" kampanyaları, IBC 2019 Sosyal Etki Ödüllerine iki dalda aday gösterildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) sorumluluk girişimi 'World Citizen' kapsamında geliştirilen kampanyaları, "IBC 2019 Sosyal Etki Ödülleri"ne iki dalda aday gösterildi.

TRT World tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gençler için Gazetecilik" ve "#hellobrother" kampanyalarının, IBC tarafından düzenlenen yarışmada aday gösterildiği belirtildi.

Açıklamada, "Çeşitlilik ve kapsayıcılık odaklı girişimleri tanımak" kategorisinde listeye giren "Gençler için Gazetecilik" programının, TRT'nin, Türkiye'de ve yurt dışında bulunan savaş mağduru gençlere ve çocuklara hikayelerini gazetecilik aracılığıyla nasıl anlatacaklarını öğrettiği ve onları sadece gazeteciliğe teşvik etmekle kalmayıp aynı zamanda güvenilir bilginin önemini de anlamalarını sağladığı bir proje olduğu ifade edildi.

Açıklamada, TRT World Citizen tarafından oluşturulan "#HelloBrother" projesinin de "En iyi etik liderlik" kategorisinde listeye girmeye hak kazandığı kaydedildi.

- "World Citizen"

TRT World, "World Citizen" kapsamında her sene gençlere bilgi, beceri ve daha iyi bir gelecek için umut vermeyi amaçlayan projeler gerçekleştiriyor.

Her yıl 170'den fazla ülkeden 55 binin üzerinde katılımcının ilgisini çeken programlarda bin 700'den fazla alanında lider teknoloji şirketi, bu katılımcılarla bir araya geliyor.

IBC bünyesinde bu yıl düzenlenen ve sosyal sorumluluk projelerinin desteklendiği "IBC Sosyal Etki Ödülleri" yarışmasına dünyanın dört bir yanından etkileyici birçok kampanya rekor katılım göstererek, "Çeşitlilik ve kapsayıcılık odaklı girişimleri tanımak", "Çevresel etkiyi en aza indirgemek" ve "En iyi etik liderlik" kategorilerinde yarışacak.

Her kategorinin kazananı 13-17 Eylül'de düzenlenecek IBC Ödül Töreni'nde ilan edilecek.

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#hellobrother "Gençler için Gazetecilik" IBC 2019 Sosyal Etki Ödülleri TRT trt world World Citizen

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