Trump, 20 Ocak'tan önce görevden alınabilir mi?

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar, Trump'ın görevden alınması için çalışmalara başlandığını söyledi. Birçok Demokrat Amerikan Anayasası'nın 25. Maddesinin uygulanmasını istiyor.

Bunların ilki Amerikan Anayasası'nın 25. Maddesinin uygulanmasıyla Trump'ın görevden alınması. Ya da Trump'ın görevden azledilmesi.

Bazı senatörler, Trump'ın, destekçilerinin Kongre'yi saldırıp işgal etmesinin ardından 20 Ocak'tan önce görevden alınmasını talep etti. Trump bu tarihte görevi ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'a devredecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün binlerce destekçisine Washington'da seslenmesi sonrası Kongre'de yaşananlar, Trump'ın görevden alınmasının ve yargılanmasının mümkün olup olmadığını yeniden gündeme getirdi.

Anayasa'nın 25. Maddesi ile B**aşkan nasıl görevden alınır?**

ABD Anayasası'nın 25. Maddesinin dördüncü bölümünde, başkanın görevini yürütemediği ancak kendi isteğiyle de görevinden ayrılmadığı durumlar ele alınıyor.

Bu madde, 1963'teki John F. Kennedy suikasti ardından uygulandı.

Bazı uzmanlar, 25. Madde'ye başkanın fiziksel veya akli hastalıklar nedeniyle görevini yapamadığı durumlarda başvurulabileceğini söylüyor. Bazı akademisyenler ise bu maddenin aynı zamanda göreve tehlikeli bir biçimde uygun olmayan bir kişiye de uygulanabileceğini savunuyor.

25. Madde, Başkan'ın görevini yerine getiremediği durumlarda kabineye ve Kongre'ye duruma müdahale etme yetkisi veriyor.

Söz konusu maddeye göre ABD Başkan Yardımcısı ve kabine üyelerinin çoğunun, Başkan'ın görevi yerine getiremediği yönünde bildirimde bulunması halinde, Başkan Yardımcısı görevi Başkan Vekili olarak devralıyor.

Böylesi bir durumda ve Başkan'ın görevine devam edebileceğini ilanı halinde ise son kararı Kongre veriyor. ABD Başkan Yardımcısı da karar alınıncaya dek Başkan Vekili olarak görevine devam ediyor.