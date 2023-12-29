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Trump'a bir şok daha! Bir eyalette daha yasaklandı

29.12.2023 10:34 | Son Güncelleme:
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ABD’nin eski başkanı Donald Trump, Colorado eyaletinin ardından Maine eyaletinde de seçimlerden men edildi. Trump’ın kampanya sözcüsü Steven Cheung, “acımasız kararın” yürürlüğe girmesini engellemek için yüksek mahkemeye hızlı bir şekilde yasal itirazda bulunacaklarını söyledi.

Trump'a bir şok daha! Bir eyalette daha yasaklandı

ABD’de Colorado eyaletinin ardından Maine eyaleti de eski Başkan Donald Trump’ın gelecek yıl yapılacak ön seçimlerde oy pusulasından çıkarılmasına karar verdi. ABD’nin seçimlerden men edildiği ikinci eyalet olan Maine eyaleti yetkilileri de karara Trump’ın 2021’deki Kongre baskınındaki rolünü gerekçe gösterdi. Maine Eyalet Sekreteri Shenna Bellows 34 sayfalık kararda, Trump'ın Kongre baskınına yol açan eylemleri nedeniyle seçimde yer almasının uygun olmadığını belirterek, "ABD Anayasası, hükümetimizin temellerine yönelik bir saldırıyı görmezden gelmez" ifadesine yer verdi.

"İTİRAZDA BULUNACAĞIZ"

Trump’ın kampanya sözcüsü Steven Cheung, Bellows'u "Biden'ı destekleyen aşırı partizan bir Demokrat" olarak nitelendirerek, seçimlere müdahale etmekle suçladı. Cheung, “acımasız kararın” yürürlüğe girmesini engellemek için yüksek mahkemeye hızlı bir şekilde yasal itirazda bulunacaklarını söyledi. Trump ve ekibinin mahkemeye başvurusu sonuçlanana kadar ise söz konusu karar yürürlüğe giremeyecek.

MAHKEMENİN KARARI

Colorado Yüksek Mahkemesi, 19 Aralık’ta Trump’ın 2021’de gerçekleşen Kongre baskınındaki rolü nedeniyle anayasanın 14. maddesinin 3. fıkrası uyarınca gelecek yıl yapılacak seçimlerde eyaletteki oy pusulasından çıkarılmasına hükmetmişti. Kararda, Trump’ın seçimden men edildiği için ön seçimlerde aday olarak listede gösterilmesinin uygun olmayacağı ifade edilmişti. Kararın 4 Ocak'a kadar yürürlüğe girmeyeceği belirtilirken, Trump karar itiraz ederek ABD Yüksek Mahkemesi’ne başvuracağını belirtmişti.

Michigan Yüksek Mahkemesi ise Çarşamba günü Trump’ın eyalette 27 Şubat'taki Cumhuriyetçi Parti’nin ön seçimlerinden men edilmesine yönelik başvurusunu reddetmişti.

KONGRE BASKINI

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri 6 Ocak 2021’de Kasım 2020'deki başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'ın zaferinin onaylanacağı oturum sırasında Kongre binasına baskın gerçekleştirmişti. Saatler süren şiddet olayları sırasında 5 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İHA

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