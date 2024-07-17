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  4. Trump'a suikast girişiminin ardından ABD'de polisi alarma geçiren olay! Bıçaklı şüpheli öldürüldü

Trump'a suikast girişiminin ardından ABD'de polisi alarma geçiren olay! Bıçaklı şüpheli öldürüldü

17.07.2024 01:16
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Eski ABD Başkanı ve ABD seçimleri için Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump'a geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen suikast girişiminin ardından bir sıcak gelişme daha yaşandı. Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında polisin, elinde bıçak olan bir kişiyi vurarak öldürdüğü bildirildi.

Trump'a suikast girişiminin ardından ABD'de polisi alarma geçiren olay! Bıçaklı şüpheli öldürüldü

ABD basınında yer alan haberlere göre, Kongrede güvenliğin artırılması için Ohio'dan gelen bir polis memuru Kongre yakınlarında şüpheli görünümlü birini tespit etti.

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Görgü tanıkları, şüphelinin elinde iki bıçak bulunduğunu ve bıçakları polise doğru savurduğunu söyledi.

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POLİS VURARAK ÖLDÜRDÜ

Ohio'dan gelen polis, Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında bulunan söz konusu kişiyi vurarak öldürdü.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından, ilk kez geçtiğimiz akşam Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katılarak halk karşısına çıkmıştı.

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Trump'ın perşembe günü Kongrede bir konuşma yapması bekleniyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump suikast
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