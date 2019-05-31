Trump: “ABD, Meksika’dan gelen yüz binlerce insan tarafından istila edildi”

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırında yaşanan göç krizi ve acil durum tedbirleri ile ilgili “Amerika Birleşik Devletleri Meksika’dan gelen ve ülkemize yasadışı yollardan giren yüz binlerce insan tarafından istila edildi” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, El Salvador, Honduras ve Guatemala gibi ülkelerden sığınma talebinde bulunmak üzere ABD’ye gelenleri engellemek için yeterli çabayı göstermeyen Meksika hükümetine karşı yeni tarifelerin uygulanacağını açıklamasının ardından Beyaz Saray’dan yeni bir açıklama yapıldı.

“Amerika Birleşik Devletleri Meksika’dan gelen yüz binlerce insan tarafından istila edildi”

Başkan Donald Trump imzası ile duyurulan açıklamada, ABD’deki refah seviyesinin göçmenler tarafından sabotaj edildiği belirtilerek, ”Herkesin bildiği gibi, Amerika Birleşik Devletleri Meksika’dan gelen ve ülkemize yasadışı yollardan giren yüz binlerce insan tarafından istila edildi. Bu sürekli yasadışı yabancılar akını, ulusal yaşamımızın her yönü üzerinde derin sonuçlar doğurdu; okullarımız yeterince görevini yapamıyor, hastanelerimiz aşırı kalabalıklaşıyor, refah sistemiz boşaltılıyor ve suç oranları önlenemez bir şekilde yükselmeye devam ediyor” denildi.