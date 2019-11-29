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Trump, Afganistan'da Taliban ile müzakerelere yeniden başladıklarını duyurdu

29.11.2019 06:53 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü dolayısıyla Afganistan'daki Amerikan askerlerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi ve Taliban ile görüşmelere yeniden başladıklarını duyurdu. Trump, "Taliban anlaşmak istiyor ve biz de onlarla görüşüyoruz, aynı zamanda bir ateşkes olması gerektiğini söylüyoruz" dedi.

Trump, Afganistan'da Taliban ile müzakerelere yeniden başladıklarını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü dolayısıyla Afganistan'daki Amerikan askerlerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi ve Taliban ile görüşmelere yeniden başladıklarını duyurdu.

Afganistan'ın başkenti Kabil dışındaki Bagram Hava Üssü'ne giden Trump, "Taliban anlaşmak istiyor ve biz de onlarla görüşüyoruz, aynı zamanda bir ateşkes olması gerektiğini söylüyoruz" dedi.

Trump, Eylül ayında Afganistan'daki çatışmalara son vermek için Taliban'la yaklaşık bir yıldır sürdürülen görüşmelere son verdiğini açıklamıştı.

Amerikalı siyasetçi, Camp David'de Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Taliban liderleriyle düzenlenecek olan gizli görüşmeyi de iptal etmişti.

ABD'nin 18 yıldır devam eden operasyonlarını sonlandırmak için Taliban'la yürüttüğü görüşmeler, Taliban'ın düzenlediği saldırıda bir Amerikan askerinin hayatını kaybettiği gerekçesiyle durdurulmuştu.

Afganistan'daki Taliban örgütünün başmüzakerecisi Şir Muhammed Abbas Stanikzay ise aylardır süren müzakereleri anlaşmaya varmak üzereyken durduran Trump görüşmelere devam etmek isterse "kapılarının açık olduğunu" duyurmuştu.

Başkan Trump, 2016'daki seçim kampanyası sırasında Afganistan'daki savaşa son verme vaadinde bulunmuştu.

Ancak daha sonra askerlerin tamamını geri çekmek yerine, asker sayısını 8 bin 600'e indirmek istediğini açıkladı. Şu an Afganistan'da 13 bin Amerikan askeri var.

Trump, Amerikalı askerlerle gerçekleştirdiği Şükran Günü yemeğinde ise, "Şükran Günü'nde buradan başka olmak istediğim bir yer yok" dedi.

ABD'nin dahil olduğu 'süresiz' savaşları bitirmek istediğini uzun zamandır vurgulayan Trump, aynı zamanda Afganistan'la olan savaşın cephede değil siyasi bir şekilde çözüme ulaştırılabileceğini de ifade etti.

Taliban geçen hafta üç yıldır elinde tuttuğu bir Amerikalı ve bir Avustralyalı tutsağı üç adet yüksek düzey mahkum karşılığında teslim etmişti.

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