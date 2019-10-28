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Trump: Bağdadi operasyonunun videolarını yayımlamayı düşünüyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 18:14 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonun görüntülerini yayımlayabileceklerini açıkladı.

Trump: Bağdadi operasyonunun videolarını yayımlamayı düşünüyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Chicago'ya hareket etmeden önce Maryland'daki hava üssünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD için "muhteşem bir hafta sonu" olduğunu belirten Trump, IŞİD elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesine ilişkin "Çok daha önce yakalanması gereken bir adamı yakaladık. Ama ne yazık ki yakalanmadı. O büyük hasara yol açtı." dedi.

Trump, "Bu operasyonun videolarını yayımlamayı düşünüyor muyuz? Evet, bunu düşünüyoruz. Belki bazı parçaları alıp yayımlarız." ifadelerini kullandı.

"SCHIFF'İN EN BÜYÜK BİLGİ SIZDIRAN ADAM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve diğerlerini operasyonla ilgili neden bilgilendirmediğine ilişkin soruya Trump, şu yanıtı verdi:

"Operasyon hakkında (İstihbarat Komitesi Başkanı) Adam Schiff'e ve komitesine neden bilgi vermedim derseniz? Çünkü Schiff'in Washington'daki en büyük bilgi sızdıran adam olduğunu düşünüyorum. Siz bunu biliyorsunuz, ben de biliyorum, hepimiz biliyoruz. Schiff'in nasıl bilgi sızdırdığını gördüm. O ahlaksız bir siyasetçi. O kimsenin daha önceden görmediği türden bir bilgi sızdırıcı."

ABD'NİN BAĞDADİ OPERASYONU

Bağdadi'nin öldüğü operasyon, önceki gece İdlib'de yapılmıştı. Barişa köyü yakınlarındaki bir hedefi, 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) yoğun ateş altına almıştı. Havadan indirme yapılan operasyonun ardından helikopterler olay yerinden ayrılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) operasyona ilişkin dün yayımlanan açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde, askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadesi kullanılmıştı.

Trump, Beyaz Saray'da dün yaptığı açıklamada, IŞİD elebaşının Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bağdadi DEAŞ Trump IŞİD

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
evet türkiye nin desteği olmadan bişey yapamıcağınızı tüm dünyaya gösterin.
yalan söylüyorsun.
bari birebir dublör kullansaydılar videoda yoksa inanmayız ha
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