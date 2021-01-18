Trump, başkanlığının son gününde '100'den fazla kişiye af çıkaracak'

Medyaya konuşan Beyaz Saray'ın çalışmalarından haberdar kaynaklar, Başkan Donald Trump'ın yar yayımlamak üzere 100'den fazla af ve ceza indirimi içeren geniş bir liste hazırladığını, şimdiki halde kendisi için af çıkarmamayı tercih ettiğini söyledi.

Daha önce Beyaz Saray danışmanları, Trump'ın danışmanlarıyla özel sohbetlerinde olağanüstü bir adım atıp kendisi için af çıkarmayı ele aldığını, ancak yönetiminden bazı yetkililerin Trump'ı kendi kendini affetmemesi, bunun kendisini suçlu göstereceğine dair uyardığını aktarmıştı.

Medyaya konuşan kaynaklar, Trump'ın şimdiki halde kendisini affetmeyi ve danışmanlarıyla özel olarak konuştuğu bir başka konu olan aile üyeleri için önleyici af çıkarmayı planlamadığını kaydetti.

Pek çok uzman, kendi kendini affın anayasaya aykırı olacağını, çünkü kimsenin kendi davasının yargıcı olamayacağına dair temel ilkenin ihlali anlamına geldiğini belirtmişti.

Diğerleri, kendi kendini affın anayasayal olduğunu, zira anayasada af yetkisinin çok geniş ifadelerle dile getirildiğini, tarihi metinlere göre de 18. yüzyılda kurucuların kendi kendini affı tartıştığını ve bu yetkiye açık seçik sınırlama getirmemeyi tercih ettiğini savundu.