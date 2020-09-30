Trump-Biden tartışmasını kim kazandı?

BBC'nin Kuzey Amerika muhabiri Anthony Zurcher, ABD başkanlık yarışının adayları Donald Trump ve Joe Biden arasındaki tartışmada kimin öne çıktığını kaleme aldı. Zurcher tartışmayı 'birbirlerine karşılıklı yemek fırlatanların mücadelesine' benzetti. BBC muhabirine göre kazanan da "üzerine en az yemek sıvanan kişi" oldu, bu kişi de Joe Biden'dı. Zurcher, Biden'ın yaşına rağmen Amerikalıların stres altında bile bir şekilde hayatta kalmayı başarabildiğini gösterdiğini söylüyor. Zurcher, analizine şöyle devam ediyor:

Twitter'da görmeye alışık olduğumuz geleneksel olmayan, tumturaklı, hakaretimiz Trump, 1,5 saatlik etkinlik boyunca bu özelliklerini gösterecek şekilde davrandı.

Ancak ABD Başkanı Trump'ın Twitter'da sergilediği kimlik, kendi takipçileri de dahil olmak üzere çoğu Amerikalının en sevmediği özelliği.

Trump'ın bu tartışmaya kendisine karşı çıkanları sarsmak için ihtiyacı vardı ancak tartışma, kime oy vereceğini bilmediğini söyleyen her 10 Amerikalıdan birinin fikrini değiştirmeye yardımcı olmuş gibi gözükmüyor.