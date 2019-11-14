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Trump-Erdoğan görüşmesine katılan Senatör Lindsay Graham, 'Ermeni soykırımı' tasarısının ABD'de Senato gündemine gelmesini engelledi

14.11.2019 13:57 | Son Güncelleme

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD'de 1915 olaylarının "Ermeni soykırımı" olarak tanınması yönünde Senato'ya sunulan karar tasarısını bloke etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çarşamba günü Washington'a yaptığı ziyarette ABD Başkanı Trump'a eşlik eden senatörler arasında Graham da bulunuyordu.

Trump-Erdoğan görüşmesine katılan Senatör Lindsay Graham, 'Ermeni soykırımı' tasarısının ABD'de Senato gündemine gelmesini engelledi

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 1915 olaylarının "Ermeni soykırımı" olarak tanınması yönündeki karar tasarısının Senato gündemine gelmesini engelledi. Graham, kararıyla ilgili olarak, "Senatörler ne tarihe masum kisve katmalı ne de onu yeniden yazmalı" dedi.

"Umarım Türkiye ile Ermenistan bir araya gelerek bu sorunu halleder" diye konuşan Graham tasarıya, "geçmişte yaşananlar nedeniyle değil, gelecek için" karşı çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşmesinin ardından, iki lider bazı senatörlerle de bir araya gelmişti. Bu senatörler arasında Graham da bulunuyordu.

Senato kuralları gereğince, herhangi bir senatör bir karar tasarısının gündeme getirilmesini engelleyebiliyor.

Lindsey Graham ise Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundaki askerlerini güneye doğru çekerek, Türkiye'nin bu bölgeye askeri harekatının önünü açmasına en fazla itiraz eden isimlerin başında geliyordu.

Graham, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından, Türkiye'ye yönelik yaptırımların devreye sokulmasını öngören bir yasa tasarısını Senato gündemine taşımıştı.

Erdoğan - Trump basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington ziyaretinde, Temsilciler Meclisi'nin "Ermeni soykırımı"nı tanıma kararına da değinmiş ve şöyle konuşmuştu:

"104 yıl önce savaş sırasında yaşanmış bir meselede karar vericiler siyasetçiler değil tarihçiler olmalıdır. Türkiye diyalogdan ve özgür tartışmadan yanadır. Ermeni tarafına ortak tarihi komisyon kurulması teklifimiz hala geçerli. Silahlı kuvvetlerimizin arşivlerinde 1 milyondan fazla belge mevcut."

Temsilciler Meclisi'nden geçmişti

1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak tanımlayan karar tasarısı 29 Ekim'de, Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nde 11'e karşı 405 oyla kabul edilmişti.

Tasarıda, 1915 yılı ile 1923 yılları arasında yaşanan olayların "soykırım" olarak kabul edilmesi ve bu şekilde anılması isteniyordu.

Söz konusu kararın bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Yani Temsilciler Meclisi'nin kararı, ABD'nin 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıdığı anlamına gelmiyor.

Ancak bu kararın onaylanmasıyla birlikte ilk kez ABD Kongresi'nin bir kanadı 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemiş oldu.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da da aynı konuda bir karar tasarısı bulunsa da, tasarı henüz gündeme alınmamıştı.

Tasarıyı hazırlayan senatörlerden Demokrat Parti'den Robert Menendez, karar tasarısını Çarşamba günü Senato gündemine getirmek istemişti.

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