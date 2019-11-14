Trump-Erdoğan görüşmesine katılan Senatör Lindsay Graham, 'Ermeni soykırımı' tasarısının ABD'de Senato gündemine gelmesini engelledi

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 1915 olaylarının "Ermeni soykırımı" olarak tanınması yönündeki karar tasarısının Senato gündemine gelmesini engelledi. Graham, kararıyla ilgili olarak, "Senatörler ne tarihe masum kisve katmalı ne de onu yeniden yazmalı" dedi.

"Umarım Türkiye ile Ermenistan bir araya gelerek bu sorunu halleder" diye konuşan Graham tasarıya, "geçmişte yaşananlar nedeniyle değil, gelecek için" karşı çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşmesinin ardından, iki lider bazı senatörlerle de bir araya gelmişti. Bu senatörler arasında Graham da bulunuyordu.

Senato kuralları gereğince, herhangi bir senatör bir karar tasarısının gündeme getirilmesini engelleyebiliyor.

Lindsey Graham ise Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundaki askerlerini güneye doğru çekerek, Türkiye'nin bu bölgeye askeri harekatının önünü açmasına en fazla itiraz eden isimlerin başında geliyordu.

Graham, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından, Türkiye'ye yönelik yaptırımların devreye sokulmasını öngören bir yasa tasarısını Senato gündemine taşımıştı.