Trump, Floyd'un ölümüne ilişkin FBI ve Adalet Bakanlığından brifing aldı

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Floyd'un öldürülmesine ilişkin adaletin yerini bulacağını vurgulayan McEnany, "Başkan Donald Trump şu anda FBI ve Adalet Bakanı William Barr'dan bu konuda bir brifing alıyor." ifadesini kullandı.

"BAŞKAN VİDEOYU GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLDÜ"

Trump'ın Floyd'un ölüm anına ilişkin görüntüleri uçakta izlediğini anlatan McEnany, "Başkan videoyu görünce çok üzüldü. Bu, korkunç, dehşet verici ve trajik bir durumdu. Trump, telefonunu aldı ve FBI soruşturmasının hızlandırılması gerektiğini söyledi. Trump, adaletin yerini bulmasını istiyor." diye konuştu.

McEnany, Trump'ın Floyd'un ailesi ile bir telefon görüşmesi yapıp yapmadığına ilişkin soruyu ise "Bu konuda bir bilgim yok." şeklinde yanıtladı.

Trump'ın Twitter başta olmak üzere diğer sosyal medya platformları ile ilgili atacağı adımlara da dikkati çeken McEnany, "Twitter ve diğer sosyal medya platformları, Başkan Trump ve muhafazakarlara karşı ön yargılı." ifadesini kullandı.