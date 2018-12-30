Trump göçmen çocuklarının ölümünden Demokratları sorumlu tuttu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırında ABD tarafından gözaltında tutulan 8 yaşındaki çocuğun ölümünden Demokratları sorumlu tuttu.

Orta Amerika'dan gelerek Meksika'dan ABD'ye yasa dışı yollarla geçen ve sınırda gözaltına alınan ikinci çocuğun da hayatını kaybetmesi ABD'de tartışmalara neden olmuştu.

Trump, gözaltındaki göçmenlerin maruz kaldığı kötü koşullara yönelik eleştiriler üzerine Demokratları suçlayarak kendini savundu.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Trump, "Sınırda çocukların veya başka herhangi birinin ölümünden Demokratlar ve onların, insanlara bu ülkeye yasadışı yollarla girebileceklerini düşünerek uzun bir yol katetmesine olanak tanıyan acınası göçmen politikaları sorumludur. Bir duvarımız olsaydı giremezlerdi. Denemeyeceklerdi bile." ifadelerini kullandı.

Trump, sınırda ölen iki çocuğa ilişkin, "Söz konusu iki çocuk da Sınır Devriye Birliklerine teslim edilmeden önce de hastaydı. Ölen kızın babası onların (Sınır Devriye Birliklerinin) suçu olmadığını, kızına günlerce su vermediğini söyledi. Sınır Devriye Birliklerinin bir duvara ihtiyacı var ve bu son bulacak." paylaşımında bulundu.