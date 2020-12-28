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Trump'ı destekleyen gazeteden 'Deliliği bırak' manşeti!

28.12.2020 14:33 | Son Güncelleme:
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Trump'ı destekleyen gazeteden 'Deliliği bırak' manşeti!

ABD'de günlük olarak yayınlanan ve Başkan Donald Trump'a verdiği destekle bilinen New York Post'un bugünkü sayısı "Deliliği bırak" başlığıyla çıktı. Gazetenin manşeti ülke gündeminde geniş yer bulurken, vatandaşların da en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimini Demokrat rakibi Joe Biden'a kaptıran Donald Trump'a, 4 yıldır icraatlarına destek veren New York Post gazetesi sırt çevirdi.

"DELİLİĞİ BIRAK"

Gazete bugünkü sayısında Trump için, "Deliliği bırak" başlığını attı. Gazete manşetinde seçim sonuçlarını kabul etmesi gereken Trump'a uyarılarda bulunuldu.

"KIZGINSIN ANCAK BU YOLA DEVAM ETMEK YIPRATICI"

Gazete kapaktan duyurduğu haberin spotunda ise, "Anlıyoruz Sayın başkan, kaybettiğiniz için kızgınsınız. Ancak bu yola devam etmek yıpratıcı" ifadelerini kullandı.

"BUNCA ÇABAYA RAĞMEN BİR ŞEY BULUNAMADI"

Gazete, Demokrat Joe Biden'ın seçimi kazandığını açıkça belirtmese de Trump'ın seçimlerde 'hile' olduğunu kanıtlama girişimlerinin sonuçsuz kaldığını vurguladı ve "Seçimi soruşturmak için her türlü hakka sahiptiniz ancak açık olalım; bunca çabaya rağmen bir şey bulunamadı" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan gazetenin manşeti ülke gündeminde geniş yer bulurken, vatandaşların da en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

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