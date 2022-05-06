Trump ile ilgili çok çarpıcı iddia! "Havaya uçurabiliriz, soran olursa da..."

ABD gündeminden düşmeyen eski ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili iddialar yine gündemi karıştırdı. Eski ABD Savunma Bakanı Mark Esper, “Kutsal Yemin” (A Sacred Oath) adlı kitabında dikkat çeken iddialar ortaya attı. Esper, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın birlikte çalıştıkları dönemde Meksikalı yetkilileri ülkenin kontrolünü sağlayamamakla suçlayarak, uyuşturucu laboratuvarlarını yok etmek için kendisine iki kez Meksika’ya füze atmayı önerdiğini iddia etti.

"HAVAYA UÇURABİLİRİZ, SORAN OLURSA DA..."

Esper, her defasında bu öneriye karşı çıktığını ancak Trump’ın "Birkaç Patriot füzesi ateşler, laboratuvarları havaya uçurabiliriz. Soran olursa da saldırıyı ABD’nin yapmadığını açıklarız" sözleriyle ısrar ettiğini belirtti.

İLK DUYDUĞUNDA ŞAKA YAPTIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Kitapta 2020 yılının yaz aylarında özellikle ülkenin güney sınırındaki uyuşturucu trafiğinden rahatsız olan Trump’ın kendisine iki kez bu teklifte bulunduğunu açıklayan Mark Esper, ilk duyduğunda Trump’ın şaka yaptığını düşündüğünü ancak yüzüne bakınca ifadesinden ciddi olduğunu anladığını söyledi.

Eski ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Trump döneminde yaptığı çalışmaları ve sırları Amerikan halkına anlatmak için yazdığı yeni kitabında Trump’ı "kendi çıkarlarını düşünen ve kamu hizmeti pozisyonunda bulunmaması gereken ilkesiz biri" olarak tanımlıyor. (İHA)

