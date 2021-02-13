Trump’ın azil yargılanmasında tanık dinlenmesinden vazgeçildi

ABD’de 6 Ocak’ta başkent Washington DC’de bulunan Kongre Binası’na eski ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri tarafından düzenlenen saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği kanlı baskından sorumlu tutulan Trump’a karşı Senato’da devam eden azil yargılamasının 5. günü devam ediyor.

TANIK ÇAĞIRMAMA KONUSUNDA UZLAŞILDI

Yerel saatle 10.00’da toplanan Senato Genel Kurulu’nda Demokratlar, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Jaime Herrera Beutler’i tanık olarak çağırmak istemesi üzerine yapılan oylamada Demokratların yanı sıra 5 Cumhuriyetçi’nin de lehte oy kullanması ile söz konusu talep, 45’e karşı 55 Senatör oyu ile kabul edilmişti. Böylece Trump’ın Senato’daki azil yargılamasında tanık çağrılmasına karar verilmişti. Ancak Trump’ın avukatları ve Demokrat savcı vekilleri, tanık ifadesinin deliller arasına eklenmesine karar vererek, tanık çağrılmaması konusunda uzlaştı.

Trump’ın azil yargılamasında tanık dinlenmesi kararından vazgeçilmesi ile birlikte yargılamanın uzama ihtimali ortadan kalkarken, yargılama tarafların kapanış kapanış konuşmaları ile devam ediyor.

NİHAİ OYLAMA BUGÜN SONA EREBİLİR

Senato Genel Kurulu’nda devam eden azil yargılamasının, Trump’ın suçlu bulunup bulunmayacağına yönelik nihai oylamanın yetişmesi durumunda bugün sona ermesi bekleniyor. (İHA)

