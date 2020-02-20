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Trump'ın Julian Assange'a 'af teklifinde bulunduğu' iddia edildi

20.02.2020 11:46 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a '2016 ABD seçimleri öncesinde Demokrat Parti e-maillarının sızdırılmasında Rusya'nın parmağı olmadığını söylemesi' karşılığında af teklif ettiği iddia edildi.

Trump'ın Julian Assange'a 'af teklifinde bulunduğu' iddia edildi

İddiayı, Assange'ın avukatı Edward Fitzgerald ortaya attı.

Af teklifini Assange'a ileten ismin de, eski Cumhuriyetçi Kongre üyesi Dana Rohrabacher'ın ilettiği öne sürüldü.

Wikileaks'in 2016 ABD seçimleri öncesi sızdırdığı emaillarda Demokrat Partilileri küçük düşürücü ayrıntılar yer alıyordu. Bu emailların, Demokratların adayı Hillary Clinton'ın Trump'a karşı yenilgisinde etkili olduğu düşünülüyordu.

Assange daha önceki ifadelerinde Kremlin'den herhangi bir belge almadığını söylemişti. Emailların sızdırılmasıyla ilgili ABD'de yürütülen soruşturmada ise Rus istihbarat yetkililerine de dava açılmıştı.

ABD, İngiltere tutuklu bulunan Julian Assange'ın, aralarında gizli kaynakların isimlerini edinmek ve yayımlamak ve belge sızdırmak dahil 18 farklı suçtan ülkeye iadesini talep ediyor. Assange'ın davası haftaya görülecek.

Suçlu bulunması durumunda Assange 175 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

'ASSANGE'I ZİYARET ETTİ'

Assange'ın avukatı Fitzgerald, Westminster Mahkemesi'ndeki açıklamasında eski Kongre üyesi Rohrabacher'in Assange'a af teklif ettiğine dair kanıtlar bulunduğunu söyledi.

Avukat Fitzgerald, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e açıktan destek çıkan Rohrabacher'in Ağustos 2017'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde Assange'ı ziyaret ettiğini de belirtti.

Ziyaretin yapıldığı iddia edilen dönemde, sızdırılan Demokrati Parti emaillarında Rusya'nın parmağı olduğu iddiaları güçlenmişti. Assange ise Rusya'nın bağlantısı olduğu iddialarını reddetmişti.

Çarşamba günkü duruşmada Assange'ın avukatları Rohrabacher'in 'Rusya'nın bağlantısı olduğunu inkar etmesi durumunda affedileceğine dair, doğrudan Trump'tan gelen teklifi Assange'a ilettiklerini' söyledi.

Beyaz Saray basın sözcüsü Stephanie Grisham, iddialarla ilgili açıklamasında "Başkan Trump, eski Kongre üyesi olması dışında Dana Rohrabacher'i yakından tanımıyor. Bu konu hakkında veya herhangi bir konu hakkında onunla hiç konuşmadı. Bu tamamen uydurma ve tamamen yalan" dedi.

Trump daha önceki konuşmalarında Rohrabacher'in 'çalışkan iyi bir Kongre üyesi olduğunu' söylemişti.

Wall Street Journal gazetesi 2017 yılında, Rohrabacher'in, Assange'ın affedilmesi için Beyaz Saray'la iletişime geçtiğini yazmıştı.

Gazetenin haberine göre Rohrabacher'in sunduğu af koşulları arasında 'Assange'ın Rusya'nın sızdırılan emaillarla bağlantısı olmadığına dair kanıt göstermesi' de vardı.

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Assange af teklifi ABD Trump

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