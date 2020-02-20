Trump'ın Julian Assange'a 'af teklifinde bulunduğu' iddia edildi

İddiayı, Assange'ın avukatı Edward Fitzgerald ortaya attı.

Af teklifini Assange'a ileten ismin de, eski Cumhuriyetçi Kongre üyesi Dana Rohrabacher'ın ilettiği öne sürüldü.

Wikileaks'in 2016 ABD seçimleri öncesi sızdırdığı emaillarda Demokrat Partilileri küçük düşürücü ayrıntılar yer alıyordu. Bu emailların, Demokratların adayı Hillary Clinton'ın Trump'a karşı yenilgisinde etkili olduğu düşünülüyordu.

Assange daha önceki ifadelerinde Kremlin'den herhangi bir belge almadığını söylemişti. Emailların sızdırılmasıyla ilgili ABD'de yürütülen soruşturmada ise Rus istihbarat yetkililerine de dava açılmıştı.

ABD, İngiltere tutuklu bulunan Julian Assange'ın, aralarında gizli kaynakların isimlerini edinmek ve yayımlamak ve belge sızdırmak dahil 18 farklı suçtan ülkeye iadesini talep ediyor. Assange'ın davası haftaya görülecek.

Suçlu bulunması durumunda Assange 175 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

'ASSANGE'I ZİYARET ETTİ'

Assange'ın avukatı Fitzgerald, Westminster Mahkemesi'ndeki açıklamasında eski Kongre üyesi Rohrabacher'in Assange'a af teklif ettiğine dair kanıtlar bulunduğunu söyledi.