HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump'ın 'koronavirüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edilmesi' önerisi olay olmuştu! Kendini böyle savundu

Trump'ın 'koronavirüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edilmesi' önerisi olay olmuştu! Kendini böyle savundu

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2020 21:32 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı "vücuda dezenfektan enjekte edilmesi" önerisini, "Ne olacağını görmek için muhabirlere, kinayeli bir soru soruyordum." sözleriyle açıkladı.

Trump'ın 'koronavirüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edilmesi' önerisi olay olmuştu! Kendini böyle savundu

Trump, Oval Ofis'te 484 milyar dolarlık ek bütçe için düzenlenen imza töreninde, dün yaptığı ve ülke kamuoyunda tepki çeken, "Dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz." açıklamasına ilişkin soruyu yanıtladı.

Soruyu soran gazeteciye dönen Trump, söz konusu açıklamasına ilişkin "Ne olacağını görmek için sizin gibi muhabirlere, kinayeli bir soru soruyordum." dedi.

Trump, bu konudaki soruların tekrarlanması üzerine "Dezenfektanın ellerde çok işe yaradığını düşünüyorum. Bunun etkileri laboratuvarda test ediliyor." ifadesini kullandı.

Güneş ışınlarının, virüs üzerinde öldürücü bir etkisi bulunduğunu kaydeden Trump, "bu ışınların vücuda bir şekilde enjekte edilmesinin tedavi yöntemi olarak kullanılabileceği" tezini tekrarladı.

Trump muhabirin, "Halka dezenfektan enjektesini öneriyor musunuz?" sorusuna ise, "Tabii ki hayır. Düşmanca davranan bir grup vardı. Tıpkı senin gibi yalan haberler yapan insanlar. Onlara kinaye yaptım." yanıtını verdi.

Bunun üzerine soruları soran iki muhabir de dünkü basın toplantısının yapıldığı salonda bulunmadıklarını söyledi.

ABD'Lİ DEZENFEKTAN ŞİRKETLERİNDEN UYARI

Trump'ın dünkü açıklamasının ABD kamuoyunda ses getirmesinin ardından, ülkenin önemli şirketleri, halkı "dezenfektanı kendilerine enjekte etmemeleri" konusunda uyardı.

ABD'nin en büyük dezenfektan ürünlerinden Lysol ve Dettol'ü bünyesinde barından RB adlı şirketten yapılan açıklamada, Trump'ın dünkü sözlerinin ardından dezenfektan enjektesine ilişkin çok sayıda soru geldiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlara dikkat çekildi:

"Sağlık ve hijyen ürünleri konusunda bir dünya lideri olarak, hiçbir koşul altında dezenfektan ürünlerimizin insan vücuduna enjeksiyon, yeme ya da herhangi bir yolla girmemesi gerektiğini açıkça belirtmek istiyoruz. Tüm dezenfektan ve hijyen ürünlerimiz, kullanma talimatında yer aldığı haliyle amacına uygun şekilde kullanılmalıdır."

Amerikan Kimya Konseyince yapılan yazılı açıklamada, "Hiçbir dezenfektan, Covid-19 gibi hiçbir enfeksiyon tedavisi için vücuda enjekte edilmemelidir. Bu tarz bir eylem, vücutta ciddi zararlara yol açabilir ve ölümcül olabilir." uyarısında bulunuldu.

TRUMP'IN GÜNDEM OLAN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, Covid-19'la Mücadele Görev Gücünün dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Federal araştırmaların sonucunda, virüsün daha soğuk ve kuru ortamlarda daha iyi yaşadığı, daha sıcak ve nemli ortamlarda ise çok tutunamadığı görüldü." bilgisini paylaşmıştı.

Trump, toplantıda, "Ultroviyole ya da çok güçlü bir ışını vücuda aldığımızı düşünelim. Bu deri yoluyla ya da başka bir yolla olabilir. Bunu test edebilirsiniz. Peki dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz; virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir." ifadesini kullanmış ve salondaki bilim insanlarına bu konuda araştırma yapmaları önerisinde bulunmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!Eda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!
Fransa'da koronavirüs nedenli 389 can kaybı dahaFransa'da koronavirüs nedenli 389 can kaybı daha
Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs abd başkanı donald trump Covid-19 vücuda dezenfektan enjekte trump dezenfektan vücuda dezenfektan enjekte edilmesi

En Çok Okunan Haberler

18 yıl önceki cinayeti koronavirüs ortaya çıkardı

18 yıl önceki cinayeti koronavirüs ortaya çıkardı

Türkiye'den Trump'ın açıklamasına sert tepki

Türkiye'den Trump'ın açıklamasına sert tepki

Canlı yayında bir anda çırılçıplak belirince...

Canlı yayında bir anda çırılçıplak belirince...

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Manisa'da dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldü

Manisa'da dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldü

Hastanede korkunç olay! Koronavirüs şüphelisi hasta intihar etti

Hastanede korkunç olay! Koronavirüs şüphelisi hasta intihar etti

İlginizi Çekebilir

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Koronavirüs kabusunda kritik eşik aşıldı!

Koronavirüs kabusunda kritik eşik aşıldı!

Playstation 4

Playstation 4

Macron: Çin'de Kovid-19'la ilgili bilmediğimiz şeyler oldu

Macron: Çin'de Kovid-19'la ilgili bilmediğimiz şeyler oldu

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

Diğer Haberler
ABD'de faturasını ödeyemeyen aileler: Ellerimi yıkayamıyorum çünkü suyum kesik

'Ellerimi yıkayamıyorum çünkü suyum kesik'

New York Valisi Cuomo: Eyalet 'ekonomik tsunami' ile karşı karşıya kalabilir

New York Valisi Cuomo: Eyalet 'ekonomik tsunami' ile karşı karşıya kalabilir

Fransa'da koronavirüs nedenli 389 can kaybı daha

Fransa'da koronavirüs nedenli 389 can kaybı daha

ABD Başkanı Trump onayladı! 484 milyar dolarlık ek bütçe

484 milyar dolarlık ek bütçe

KKTC'den güzel haber! Son bir haftadır koronavirüs pozitif vaka yok

KKTC'den güzel haber! Son bir haftadır...

Son dakika: İtalya'da koronavirüsten 420 can kaybı daha

İki aydır kabusu yaşıyorlar! Bakan açıkladı: Eğri eğildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.