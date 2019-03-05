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Trump'ın mektupla duyurduğu Türkiye kararına Bakan Pekcan'dan tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 12:02 | Son Güncelleme

Trump'ın Türkiye'nin GTS programından çıkarılması kararına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan tepki geldi.

Trump'ın mektupla duyurduğu Türkiye kararına Bakan Pekcan'dan tepki

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan ABD Başkanı Trump'ın Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programı'ndan Türkiye'yi çıkarmak istemesien ilişkin açıklamasına yanıt geldi.

Bakan Pekcan, "ABD'nin Türkiye'yi GTS programından çıkarması iki ülke hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ile çelişiyor. Bu aynı zamanda ABD'li küçük ve orta ölçekli firmalar ile üreticileri de olumsuz etkileyecek" dedi.

NE DEMİŞTİ?

Trump, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin ekonomik durumu göz önünde bulundurularak artık GTS'den yararlanan gelişmekte olan ülkeler listesinde olmaması gerektiğini düşündüğüm için bu adımı atıyorum. Fakirliğin azalması, kişi başına düşen yıllık milli hasıla ve ticaret yaptığı ülkelerle ithalatın artması ve Türkiye'deki sektörler, gelişmiş ticaretinin göstergesidir. Buna ilave olarak Türkiye, gelişmiş ekonomisi sayesinde ve yaptığı karşılıklı anlaşmalarla diğer gelişmiş ülkelerin seviyesine gelerek diğer ülkelerin GTS programlarından da geçmiştir."

Mektupta ayrıca, ABD'nin Türkiye ile adil ve mütekabiliyet esasına dayalı ticari ilişkilerini sürdüreceğine vurgu yapıldı.

HİNDİSTAN DA GTS PROGRAMINDAN ÇIKARILIYOR
Öte yandan Trump, yine Kongre'ye gönderdiği ayrı bir mektupta Hindistan'ın da söz konusu GTS Programından çıkarılması niyetini ifade etti.

Hindistan, söz konusu programdan son yıllarda en fazla faydalanan ülkelerin başında geliyordu.

ABD resmi kaynaklarında yer alan bilgiye göre, 1974'te yürürlüğe giren GTS programı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 131 gelişmekte olan ülkeye toplam 3 bin 474 üründe ABD pazarına gümrüksüz giriş imkanı sağlamaktaydı.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD Ruhsar Pekcan

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