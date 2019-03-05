Trump'ın mektupla duyurduğu Türkiye kararına Bakan Pekcan'dan tepki

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan ABD Başkanı Trump'ın Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programı'ndan Türkiye'yi çıkarmak istemesien ilişkin açıklamasına yanıt geldi.

Bakan Pekcan, "ABD'nin Türkiye'yi GTS programından çıkarması iki ülke hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ile çelişiyor. Bu aynı zamanda ABD'li küçük ve orta ölçekli firmalar ile üreticileri de olumsuz etkileyecek" dedi.

NE DEMİŞTİ?



Trump, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin ekonomik durumu göz önünde bulundurularak artık GTS'den yararlanan gelişmekte olan ülkeler listesinde olmaması gerektiğini düşündüğüm için bu adımı atıyorum. Fakirliğin azalması, kişi başına düşen yıllık milli hasıla ve ticaret yaptığı ülkelerle ithalatın artması ve Türkiye'deki sektörler, gelişmiş ticaretinin göstergesidir. Buna ilave olarak Türkiye, gelişmiş ekonomisi sayesinde ve yaptığı karşılıklı anlaşmalarla diğer gelişmiş ülkelerin seviyesine gelerek diğer ülkelerin GTS programlarından da geçmiştir."