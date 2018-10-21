HABER

Trump'ın 'nükleer anlaşma' kararına Rusya'dan ilk yanıt

DÜNYA HABERLERİ  | 21.10.2018 10:01 | Son Güncelleme

Kremlin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekmesini 'çok tehlikeli bir adım' olarak değerlendirdi.

Trump'ın 'nükleer anlaşma' kararına Rusya'dan ilk yanıt

ABD Başkanı Donald Trump'ın 1987'de Rusya ile imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan ülkesinin çekileceğini açıklamasına Rusya'dan ilk tepki geldi.

Moskova yönetiminden yapılan açıklamada, Trump'ın çekilme kararı 'çok tehlikeli bir adım' olarak değerlendirildi.

Anlaşma, Rusya ve ABD'nin menzili 300-3400 mil olan karadan atılan güdümlü füzesi almasını, üretmesini ya da test etmesini yasaklıyordu. ABD, Rusya'yı sık sık bu anlaşmayı ihlal etmekle suçluyordu.

ABD ile ABD'nin Avrupa ve Uzak Doğu'daki müttefiklerini korumayı amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, 1987'de Washington'da imzalanmıştı.

Kaynak: Haberturk.com

PARTNERErkeklerde en sık rastlanan bu kansere dikkat!Erkeklerde en sık rastlanan bu kansere dikkat!
Kalça ameliyatı yaptırmak isterken feci sonKalça ameliyatı yaptırmak isterken feci son
İngilizler sokağa döküldü İngilizler sokağa döküldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump Rusya ABD

En Çok Okunan Haberler

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor

Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor

Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı!

Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı!

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalça ameliyatı yaptırmak isterken feci son

Kalça ameliyatı yaptırmak isterken feci son

İngilizler sokağa döküldü

İngilizler sokağa döküldü

Çin'de maden ocağında patlama! Mahsur kalan işçiler var

Çin'de maden ocağında patlama! Mahsur kalan işçiler var

Binlerce göçmen Guatemala-Meksika sınırında mahsur kaldı

Binlerce göçmen Guatemala-Meksika sınırında mahsur kaldı

Kanada ve Avustralya'dan Kaşıkçı açıklaması

Kanada ve Avustralya'dan Kaşıkçı açıklaması

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.