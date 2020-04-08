Trump'ın savaş açtığı DSÖ'den cevap: Bu ateşle oynamak gibi bir şey

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında, isim vermeden Trump'ın eleştirilerini cevapladı.

ABD ve Çin'in bir araya gelerek Kovid-19'a karşı birlikte savaşmalarını tavsiye eden Ghebreyesus, şunları belirtti:

"G20 üyeleri de birlikte hareket ederek savaşmalı. Dünyanın geri kalanı da birleşip savaşmalı. Bu virüsün tehlikeli olduğunu pek çok kez dile getirdik. Eğer düzgün davranış göstermezsek önümüzde pek çok ceset torbası bizi bekliyor. Bu virüsü politize etmeyin. Daha fazla ceset torbası görmek istiyorsanız siyasete alet etmeye devam edebilirsiniz."

Liderlere siyasi çıkarları için Kovid-19'u kullanmamaları çağrısında bulunan Ghebreyesus, liderlerin koronavirüsü siyasallaştırmak yerine kendilerini kanıtlayabilecekleri pek çok başka konu olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, "Lütfen Kovid-19'un siyasallaştırılmasını karantinaya alın" ifadesini kullanarak, Soğuk Savaş döneminde bile Sovyetler Birliği ve ABD'nin bir araya gelerek kızamık için güçlerini birleştirdiğini anımsattı.